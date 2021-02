Wystartowała platforma Allegro Biznes

Allegro uruchomia nową platformę. Allegro Biznes to blisko 120 mln ofert z cennikami netto od około 100 tys. sprzedawców, co stanowi największą ofertę business-to-business na polskim rynku.

– Niemal co druga polska firma dokonała przynajmniej jednego zakupu na Allegro w ciągu ostatniego roku. Teraz będzie to jeszcze łatwiejsze i tańsze. Allegro jest silnie kojarzone z indywidualnymi zakupami konsumenckimi. Jednak od wielu lat wśród naszych klientów mamy firmy, które kupują nie tylko produkty codziennego użytku - herbatę czy sprzęt IT - ale także profesjonalne i bardzo drogie narzędzia czy też elementy wyposażenia. Wiele z nich zgłaszało, że potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, takich jak ceny hurtowe, rabaty przy dużych zamówieniach czy cenniki netto – powiedziała Dagmara Brzezińska, Commercial Category Management Director w Allegro.

Platforma daje dostęp do pełnej gamy usług Allegro, z dodatkowym zestawem funkcjonalności, zwiększających komfort klientów kupujących na firmę. Jedną z kluczowych korzyści jest możliwość odroczenia płatności - kupujący będą mieli do 60 dni na spłatę bez konieczności składania wniosków i podpisywania umów kredytowych (wystarczy, że pozytywnie przejdą proces weryfikacji). Te 60 dni to dwa razy dłużej niż standardowa oferta rynkowa wynosząca 30 dni. Dodatkowo przez 2 miesiące od uruchomienia, Allegro Biznes oferuje dodatkową promocję - pierwsze 21 dni odroczonej płatności nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Allegro Biznes będzie rozbudowywane o kolejne funkcjonalności, aby poprawić doświadczenia użytkowników i zwiększyć zaangażowanie firm, zwłaszcza małych i średnich (np. Allegro Smart! dla biznesu w obszarze dostaw ciężkich i wielkogabarytowych, program zwrotów dopasowany do potrzeb zakupów firmowych, nowe metody płatności, takie jak leasing), ale także po to, by przyciągnąć duże firmy, których wspólnym celem jest automatyzacja większości procesów zakupowych.