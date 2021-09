Wyższe obroty w e-handlu to wyższe zwroty

Polscy klienci zwracają towary, ale na Zachodzie częściej. To, co napędza przychody internetowym firmom – możliwość zwrotu zakupionej rzeczy i odesłania jej do e-sklepu – to także jeden z problemów branży. Trend jest wzrostowy - mówi w wywiadzie dla gazety "Parkiet" Krzysztof Bajołek, prezes i główny akcjonariusz Answear.com.