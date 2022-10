Wśród lojalnych klientów e-sklepu, średnio 8 na 10 osób uważnie obserwuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i weryfikuje w ten sposób miejsce zakupowe jako godne lub niegodne zaufania.

Czy cena jest najważniejsza w e-zakupach?

Cena nadal pozostaje najważniejszym czynnikiem decyzyjnym podczas wszystkich rodzajów zakupów. W internecie liczą się jeszcze szeroki asortyment, szybki czas dostawy i atrakcyjne promocje – tak wskazało 35% respondentów. Badanie pokazało, że nie chodzi już tylko i wyłącznie o pragmatyczną stronę zakupów w Internecie. Tyle samo badanych, bo 35%, zwraca uwagę na działania firmy od której kupuje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Np., czy e-sklep działa etycznie, lub czy jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

W Allegro rozumiemy naszą odpowiedzialność bardzo szeroko, chcemy również edukować i upowszechniać dobre praktyki na rynku, dzięki współpracy z partnerami i sprzedawcami. Podejmujemy działania związane z gospodarką cyrkularną, odpowiedzialnością środowiskową, ale też dostępnością. Dlatego wprowadziliśmy wspólną dla procesu zakupowego na Allegro i odbioru paczki z automatu One Box infolinię dla osób niesłyszących, z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego - tłumaczy Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG w Allegro.

Oczekiwania e-konsumentów rosną

- Kiedy zadajemy sobie pytanie o dojrzałość polskiego e-commerce, to od razu zwracam uwagę na tę świadomą grupę konsumentów. Ona powiększa się i wiemy, że nawet pomimo kryzysu, od e-sklepów polscy konsumenci wymagają coraz więcej. To ważna biznesowa wskazówka - uważa Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Porównując do badania z ub. roku, znacznie wzrosła skłonność e-kupujących do oczekiwania dłużej na dostawę zamówionych produktów, co jest podejściem ekologicznym, nawet jeśli motywacje bywają tu różne. Na pewno połowa z nas poczeka do 3 dni na paczkę, a prawie 2/3 zwróci uwagę na ekologiczne opakowanie przesyłki, (61%, to o 6p.p. więcej niż w 2021 roku). Jednak spada chęć dopłaty za eko-opakowanie, co deklaruje 28% społeczeństwa, podczas gdy rok temu było to 42%. Być może to sygnał dla e-sklepów, by proponować tylko ekologiczne opakowania? - zastanawia się Bartłomiej Wnęk, Chief Operating Officer w MODIVO SA.



Na pewno przed całą branżą jeszcze większy wysiłek, aby uświadomić odbiorców, że zwroty towarów zakupionych w internecie mają negatywne konsekwencje środowiskowe. Opinię tę podziela jedynie co trzecia badana osoba.

Technologia pomaga ograniczy problem zwrotów

Internauci wskazują, że w dokonywaniu bardziej odpowiedzialnych wyborów podczas zakupów – a więc w generowaniu mniejszej liczby zwrotów – bardzo pomogłyby im szczegółowe opisy produktów. Głównie wskazali na informacje o składzie i pochodzeniu produktów. Dobrej jakości zdjęcia bądź demonstracyjne wideo znacznie ułatwiłoby konsumenckie wybory. Pomogą tu przymierzalnie 3D czy symulatory wnętrz stosowane w branży meblarskiej.

E-commerce coraz bardziej zrównoważony

Menadżerki i menadżerowie tej branży jednogłośnie oceniają, że e-biznes jest prowadzony w sposób zrównoważony. Aż 83% z nich potwierdziło, że taki sposób zarządzania wynika z wartości wyznawanych w firmie. Wytyczone kierunki odpowiedzialnego e-biznesu ma – podobnie jak rok temu – około połowa firm (47%), a zrównoważony rozwój znalazł swoje miejsce w strategii 60% podmiotów. Niezwykle ważne jest także to, iż praktycznie wszystkie badane firmy potwierdziły, że odnoszą korzyści z prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Wciąż najczęściej są to korzyści wizerunkowe wskazywane przez 9 na 10 firm, (vs 7 na 10 rok wcześniej). Warto też zwrócić uwagę na to, że podejście potencjalnych partnerów do odpowiedzialnego biznesu bada aż 67% firm. To o +28p.p. więcej niż w 2021 r.