Yes i Kubota dołączają do e-Izby

Do największej sieci biznesowej e-commerce w Polsce dołącza marka, która od ponad 40 lat kreuje wykwintną biżuterię na wszystkie okazje. YES jest bardzo widoczny w cyfrowym świecie, a co więcej, wyznacza trendy w e-commerce. W branży zawsze działał z rozmachem, kreując innowacje pod wieloma względami: był to pierwszy w Polsce sklep internetowy z biżuterią; jako pierwszy miał profil sklepu w mediach społecznościowych; zainicjował pierwszą w Polsce kampanię reklamową brylantów. Jest też obecny na czeskim rynku, czyli skutecznie prowadzi cross-border.

e-Izba służy biznesowi

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej zwraca uwagę na atuty nowego członka e-Izby.

Sieć sklepów YES i e-commerce tej marki jest symbolem elegancji, kunsztu i ponadczasowego piękna w branży jubilerskiej, przy zachowaniu kursu na innowacyjność i doskonalenie UX. Dołączając do nas pokazuje biznesową mądrość, która przejawia się w poszukiwaniu szans na rozwój z partnerami o europejskiej klasie i otwartymi na współpracę. Takich można spotkać w naszej organizacji - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Z zamiarem rozbudowy biznesu

Ekspozycja marki YES na cały ekosystem jaki tworzy e-Izba stwarza potencjał rozwoju narzędzi biznesowych i marketingu dla jej e-sklepu.