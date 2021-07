Yope coraz lepiej radzi sobie na Amazonie

Yope rozwija sprzedaż na Amazon

Dynamiczny rozwój sprzedaży YOPE na niemieckim Amazon to bilans pierwszego półrocza obecności marki na tej platformie. W okresie kwiecień-czerwiec 2021 firma zanotowała trzykrotny wzrost sprzedaży względem pierwszego kwartału tego roku.

Jak ocenia Magdalena Keating, Project Manager Marketplaces YOPE: „Amazon Niemcy to dla nas ważny kanał sprzedaży, za pomocą którego docieramy do szerokiej grupy klientów w Europie. Istotny wzrost sprzedaży oraz bardzo pozytywny odbiór naszej oferty wśród konsumentów (YOPE zajmuje obecnie 175 miejsce w kategorii masła do ciała) jest motywującym argumentem za rozszerzaniem dostępnego portfolio. Dodatkowo kluczowy jest dla nas fakt, że dzięki platformom typu marketplace jesteśmy w stanie osiągnąć dużo wyższe konwersje niż w przeciętnym e-commerce (nasze sięgają 25%). Dlatego też , wraz z rosnącym brand awareness, wprowadzamy nowe kategorie: żele do higieny intymnej oraz wybrane produkty do pielęgnacji twarzy. Wierzymy, że dzięki temu w pełni wykorzystamy nasz potencjał”.

YOPE stawia także na dynamiczny rozwój sprzedaży na brytyjskim AMAZON. W ciągu najbliższych kilku dni seria do pielęgnacji twarzy oraz kosmetyki do higieny intymnej trafią do sklepu YOPE na platformie.

„Nasza oferta spodobała się użytkownikom AMAZON.UK. Mamy świetne oceny i pozytywne komentarze. Każdego dnia produkty YOPE ogląda 0,5 mln osób, a duże zainteresowanie sprawiło, że wybrane kosmetyki już znalazły się w TOP 150 produktów poszczególnych kategorii. AMAZON docenił także nasze zaangażowanie w kwestie ekologii, przyznając nam certyfikat „Climate pledge friendly” – mówi Magdalena Keating

Dotychczasowa oferta YOPE na niemieckiej i brytyjskiej platformie AMAZON obejmowała żele pod prysznic, mydła w płynie, kremy do rąk, balsamy i masła do ciała, a także szampony. Wraz z wprowadzeniem nowych kategorii marka zaoferuje europejskim konsumentom kompletną gamę produktów pielęgnacyjnych.

Produkty YOPE są obecnie dostępne w 20 krajach Europy.