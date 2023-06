YouTube uruchamia pierwszy oficjalny kanał zakupów na żywo

Pierwszy oficjalny kanał zakupowy YouTube w Korei Południowej zostanie uruchomiony 30 czerwca, zgodnie z informacjami agencji Reuters, które powołują się na źródło południowokoreańskiej agencji prasowej Yonhap.

Zakupy na żywo na YouTube

Koreę Południową uważa się za idealny rynek testowy dla tego formatu, ze względu na rozwijający się rynek transmisji strumieniowych dla handlu na żywo. Obecnie największym lokalnym dostawcą jest firma technologiczna Naver, a przewiduje się, że rynek handlu na żywo w Korei Południowej wzrośnie z 2,8 biliona wonów w 2021 roku do 10 bilionów wonów (7,7 miliarda USD) w bieżącym roku.

30 marek będzie sprzedawać na YouTube

Kanał zakupowy YouTube będzie początkowo dostępny przez 90 dni. Pierwszy taki kanał zostanie opublikowany w języku koreańskim, a około 30 marek zaprezentuje swoje treści sprzedażowe. Chociaż YouTube od dawna oferuje opcje zakupów, na przykład integrację z Shopify, to jest to pierwsza inicjatywa platformy w postaci dedykowanego kanału zakupowego na żywo. Przedstawiciel YouTube wyraził zainteresowanie eksperymentowaniem z różnymi funkcjami zakupowymi, co wskazuje na możliwość rozwoju tego modelu w przyszłości.