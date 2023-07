Z Amazona do Ocado. Jest nowy szef na Europę

Gregor do Ocado dołącza z Amazona, w którym pracował ponad 10 lat, ostatnio jako dyrektor ds. łańcucha dostaw i zarządzania zapasami w Europie. Wcześniej spędził 13 lat w niemieckim Metro Group na europejskich stanowiskach kierowniczych. Gregor ma tytuł magistra nauk biznesowych uzyskany na Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg, w Niemczech.

Gregor Ulitzka tak skomentował swój transfer: "Ocado rozwiązało niektóre z najtrudniejszych i wyzwań firm logistycznych i detalicznych. Cieszę się, że mogę dołączyć do tej potęgi innowacji. Zamierzam pracować z moim zespołem rozszerzając zasięg światowej klasy kompleksowego rozwiązania Ocado w całym regionie”. Gregor będzie pracował zarówno w centrali Ocado w Hatfield, jak i w lokalizacjach partnerskich Ocado w Europie.



Ocado Group to brytyjska firma technologiczna notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie realizacji zamówień online dla dwunastu z największych na świecie detalistów spożywczych i posiada 50% udziałów w Ocado Retail Ltd w Wielkiej Brytanii, która jest spółką joint venture z Marks & Spencer. Technologie Ocado obejmują robotykę, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, symulację i prognozowanię.