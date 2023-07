Z tej inwestycji Frisco postanowiło się wycofać

Należący do Eurocashu gigant e-grocery czyli spółka Frisco złożył właśnie sprawozdanie finansowe za 2022 r. Przyglądamy się działaniom spółki i planom na przyszłość.

Frisco działa obecnie w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Trójmieście oraz w Bydgoszczy.

W związku z szeroką ekspansją do nowych miast, jak również obserwowanymi, znacząco zmienionymi zachowaniami konsumentów w pandemicznej rzeczywistości, kluczowym obszarem zainteresowań biznesowych w 2022 r. było pogłębione badanie oczekiwań i potrzeb klientów w każdej lokalizacji usług świadczonych przez spółkę, zmierzające do identyfikacji różnic, co pozwala na efektywne spersonalizowanie oferty (tak w

kontekście produktowym, jak również oczekiwań co do ceny, jakości, dostępności itp.), ograniczenie churn’u, maksymalizację retencji i frekwencyjności, a w efekcie znaczące zwiększenie lojalności zakupowej.

Spółka pisze, że liczne usprawnienia oraz zmiany w procesach i ofercie pozwalały na ustawiczne polepszanie kluczowych KPI operacyjnych biznesu takich, jak m.in. średnia wartość zamówienia, retencja i frekwencyjność klientów, jak również churn, co w efekcie przełożyło się na stabilizację wyników

finansowych spółki.

Wyniki finansowe Frisco

W całym roku 2022 Frisco odnotowało przychody w kwocie 404 mln zł, w tym przychody ze sprzedaży sklepowej 382 mln zł oraz przychody ze świadczonych usług marketingowych na rzecz dostawców 22 mln zł. W porównaniu z 2021 r. nastąpił wzrost obrotu spółki (+38%), przy utrzymaniu marż (brutto oraz cash marży) na porównywalnym poziomie, mimo szeroko zakrojonych kampanii voucherowych i promocji w nowych miastach, celem pozyskania klientów i zapoznania ich z marką i usługą.

Frisco polskim liderem e-grocery

Poprzez podejmowane działania spółka znacząco umocniła swoją pozycję i wyszła na pozycję lidera rynkowego e-grocery w Polsce, utrzymując niemal 50% udział w krajowym rynku e-grocery.

Wygrana przed sądem

30 maja 2023 r. odbyła się rozprawa przed NSA w odpowiedzi na skargę spółki dotyczącą opłaty od środków spożywczych. Wyrok został ogłoszony 7 czerwca. NSA uchylił wyrok WSA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie opłaty od środków spożywczych oraz wydaną przez organ interpretację indywidualną w zaskarżonej przez spółkę części.

Frisco kończy testy usługi w Bydgoszczy

Frisco podaje, że na koniec maja zarząd firmy podjął decyzję o zakończeniu testu nowego modelu działania w mniejszych miastach - Bydgoszczy, gdzie usługa w nowym formacie - dostarczania mniejszych zakupów w krótszym czasie - została uruchomiona dla klientów w maju 2022 roku.

- Wyniki testu w zakresie logistyki, częstotliwości zakupów czy wielkości koszyka zakupowego wypadły dobrze, zyskaliśmy grono oddanych klientów. Jednak w związku z sytuacją makroekonomiczną zarząd zdecydował o skoncentrowaniu się na rozwoju działalności w największych miastach, gdzie udało nam się już zbudować znajomość marki, wygenerować popyt na zakupy spożywcze online, dzięki czemu mamy w nich już dużą skalę działania i dobre wyniki sprzedażowe - podaje firma.

120 tys. klientów Frisco

We Frisco zakupy robi ponad 120 tys. klientów. Model biznesowy spółki wpisuje się w rosnące wymagania rynku w zakresie dostaw do domu produktów spożywczych oraz produktów pierwszej potrzeby. Wzorem rynków lepiej rozwiniętych możemy obserwować zmianę zachowań zakupowych klientów, których Frisco będzie bezpośrednim beneficjentem.

Plany na kolejne lata zakładają dalszy dynamiczny wzrost i zdobywanie kolejnych grup klientów.



W 2023 r. spółka planuje skupić się głównie na popularyzacji usługi zakupów żywności przez internet poprzez zwiększanie skali działalności i poszerzanie dostępności okien dostaw w miastach, w których rozpoczęto działalność w 2021 r., ekspansję na kolejne rynki, pracę nad zwiększaniem personalizacji

oferty, prowadzącą do lojalizacji i redukcji churnu pozyskanych klientów, jak również rozszerzaniekportfolio świadczonych usług, dostosowując je do zgłaszanych przez Klientów potrzeb.

Warszawa oczkiem w głowie Frisco

Równolegle spółka planuje umacniać swoją dominującą pozycję na rynku warszawskim zwiększając do końca roku prawie dwukrotnie swoje możliwości obsługi klientów. W efekcie Frisco planuje w ciągu najbliższych kilku lat uzyskać dominującą pozycję w rynku e-grocery w największych miastach kraju, gdzie dokonano ekspansji.