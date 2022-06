Za kilka lat 80 proc. transakcji B2B będzie realizowanych w e-commerce

Rola e-commerce B2B w handlu rośnie, a wsparciem dla sklepów online okazują się platformy e-commerce. Nie tylko pomagają w automatyzacji procesów składania zamówień i obsłudze klienta, ale przekładają się również na sprzedaż.

Potwierdzają to dane udostępnione przez spółkę Saly S.A. – na przestrzeni pierwszego kwartału br. liczba zamówień w e-sklepach na reprezentatywnej grupy jej klientów wzrosła średnio o 81 proc., a ich wartość zanotowała średni wzrost na poziomie blisko 240 proc.

Coraz więcej firm już teraz dołącza do grona przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż business-to-business, a – jak pokazują prognozy rynkowe – za kilka lat aż 80 proc. transakcji B2B będzie realizowanych przy wykorzystaniu e-commerce. Choć e-handel B2B w Polsce nie osiągnął jeszcze takiego poziomu jak za oceanem, gdzie w ubiegłym roku sprzedaż online wzrosła o blisko 18 proc., osiągając poziom 1,63 bln dolarów, to rynek pokazuje, że w tym obszarze możemy pochwalić się wdrożeniami na światowym poziomie.

Dane Izby Gospodarki Elektronicznej pokazują, że 95 proc. firm widzi pozytywne efekty wprowadzenia e-sprzedaży w handlu B2B, w tym wzrastające wyniki: sprzedaży (57 proc.), liczby klientów (48 proc.) czy zwiększenie asortymentu w ofercie (32 proc.).

Duży potencjał e-handlu B2B

Spółka Saly postanowiła przyjrzeć się wynikom sprzedażowym spowodowanych digitalizacją i optymalizacją procesów sprzedaży i obsługi klientów pośród użytkowników tworzonej i wspieranej przez nich platformy e-commerce B2B.

Jak wynika z udostępnionych przez firmę danych, w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku liczba zamówień zrealizowanych w e-sklepach, w reprezentatywnej grupie jej klientów, wzrosła średnio o 81 proc. Z kolei liczba użytkowników, tj. „aktywnych kupujących” zwiększyła się średnio o 16 proc., a liczba klientów (firm z kontem na platformie) wzrosła o 11 proc. Najbardziej imponujący wzrost zanotowano pod kątem wartości zamówień – w pierwszym kwartale 2022 wyniósł on średnio 239 proc.

Design i UX kluczowe w e-handlu B2B

Kluczem do sukcesu w handlu jest właściwe dopasowanie się do potrzeb klientów. W przypadku sprzedaży online, to design i UX platformy zakupowej oraz dodatkowe funkcjonalności odpowiadające za ułożenie i dostęp do informacji, mają odzwierciedlenie w postaci satysfakcji kupującego i skłaniają go do wyboru danego e-sklepu. Szacuje się, że nawet dla 86% osób odpowiedzialnych za zakupy B2B jest gotowe zapłacić więcej za produkt jeśli wiąże się to z lepszym doświadczeniem zakupowym niż u konkurencji.

Saly jest dostawcą oprogramowania dla e-commerce, które wspiera digitalizację procesów sprzedaży i obsługi klientów na rynku B2B.