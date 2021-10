Żabka Jush dostarczy zakupy do domu

Startup Lite e-Commerce działający w ramach Grupy Żabka odpowiada za wdrożenie i rozwój rozwiązań e-commerce.

Pilotaż usługi Żabka Jush ruszy 21 października br. Początkowo aplikacja Jush będzie dostępna dla użytkowników systemu iOS w App Store. W listopadzie br. zadebiutuje na urządzeniach z Androidem.

Aplikacja Jush zadebiutuje pilotażowo w Warszawie na systemie iOS, początkowo klienci będą mogli zamawiać zakupy w części Śródmieścia, Starej Ochoty, Woli i Ursynowa. Usługa będzie stale rozwijana w celu dotarcia do kolejnych dzielnic stolicy i w przyszłości rozpoczęcia działalności w innych miastach w Polsce. Docelowo cały proces, od złożenia zamówienia do przybycia kuriera, ma trwać do 15 minut. Konsumenci mogą wybierać spośród 1300 produktów, znanych między innymi z sieci sklepów Żabka.

– Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych lat rynek e-commerce będzie rósł dwucyfrowo. Decydują o tym klienci, którzy oczekują szybkich, ultranowoczesnych i wygodnych rozwiązań online, dopasowanych do ich codziennych potrzeb. Z myślą o tych oczekiwaniach skutecznie poszerzamy portfolio Grupy Żabka o kolejne, unikatowe biznesy jak np. Maczfit, Dietly.pl i obecnie start-up Lite e-Commerce – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu, CEO Grupy Żabka.

Uruchomienie aplikacji Jush w ramach start-upu Lite e-Commerce to kolejny krok w stronę budowania potencjału rynkowego Grupy Żabka. Tym samym Grupa rozszerzy swoją działalność o rynek q-commerce, którego rozwój w Polsce i na świecie w ostatnich miesiącach dynamicznie przyśpieszył. W ostatnich miesiącach Grupa została poszerzona o czołowe firmy z branży cateringu dietetycznego: Maczfit i Dietly.pl. Inwestycja w nowe usługi ma na celu przyspieszenie rozwoju handlu online największej sieci modern convenience w Polsce.