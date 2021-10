Żabka Jush w kolejnych dzielnicach Warszawy

Pilotaż usługi Żabka Jush ruszył 21 października, a za jego uruchomienie jest odpowiedzialny startup Lite e-Commerce, działający w ramach Grupy Żabka.



Początkowo wystartowały dwa dark store’y, które swoim działaniem objęły część Śródmieścia, Starej Ochoty, Woli i Ursynowa. Tydzień później zostały uruchomione kolejne trzy magazyny w Warszawie.

– Naszym celem jest szybkie i regularne poszerzanie działalności. Stale rozwijamy usługę i w niedługiej przyszłości chcemy objąć swoim zasięgiem całą Warszawę. Wsłuchujemy się w głos pierwszych użytkowników i pracujemy nad kolejnymi usprawnieniami w oparciu o ich feedback – mówi Wojciech Krok, CEO Lite e-Commerce.

Wszystkie zakupy na Jush

Piętnaście minut - tyle czasu dzieli użytkownika od złożenia zamówienia do przybycia kuriera z zakupami. Konsumenci mogą wybierać z ponad 1300 produktów, znanych między innymi z sieci sklepów Żabka. Dostawa w ramach usługi kosztuje 3,99 zł, ale wystarczy, że wartość koszyka przekroczy 35 zł, by była darmowa. Zamówienie można złożyć codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7:00-23:00.

– Uruchomienie naszej usługi to odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy oczekują nie tylko tego, że dostaną zakupy tu i teraz. Oprócz szybkości dostawy liczy się dla nich jakość produktów, którą jesteśmy w stanie im zagwarantować. Łącząc te rzeczy zapewniamy klientom najlepsze doświadczenia w zakresie błyskawicznych dostaw online – dodaje Krok.

Pilotaż usługi Żabka Jush ruszył 21 października br. Początkowo aplikacja Jush jest dostępna dla użytkowników systemu iOS w App Store. W listopadzie zadebiutuje na urządzeniach z Androidem.

Lite e-Commerce Sp. z o.o. - to spółka w Grupie Żabka odpowiedzialna za tworzenie rozwiązań e-commerce.