Żabka promuje swój e-sklep: 200 zł na zakupy w delio

E- sklep promuje się jako rozwiązanie dla zabieganych rodziców.

- Chyba każdy rodzic ma na koncie wyjście do sklepu z dzieckiem, które zakończyło się płaczem, awanturą o produkty przy kasie albo awarią terminala płatniczego tuż przed opłaceniem wózka pełnego ciężkich zakupów. Z delio takie sceny przechodzą do historii! Od teraz supermarket online pomoże rodzicom skreślić tę uprzykrzoną czynność z listy rzeczy do zrobienia. I to w bardzo efektywny sposób – np. w oczekiwaniu na odbiór dziecka z placówki, w kolejce do lekarza czy nawet na placu zabaw (pod warunkiem, że dziecko bawi się spokojnie w piaskownicy…). Intuicyjna nawigacja strony sprawia bowiem, że na dodanie produktów do koszyka będziemy potrzebować tylko kilku chwil. W dodatku zamówienie dotrze do nas nawet w ciągu godziny – albo o innej dogodnej porze, którą wybierzemy jeszcze przed skompletowaniem zamówienia - opisuje esklep.

5 tys. produktów w ofercie delio

Twórcy delio zapowiadają, że w ofercie sklepu znajdzie się ponad 5 tysięcy produktów, a wśród nich szeroki wybór świeżych owoców i warzyw, jak również przekąski dla dzieci – zarówno te tradycyjne, jak i bio, bez dodatku cukru czy bez glutenu – a także mięsa i wędliny, nabiał, gotowe dania, kosmetyki czy chemia gospodarcza. Nie zabraknie produktów dla wegan i wegetarian, a także kosmetyków stworzonych z myślą o najmłodszych, takich marek jak Hagi Baby czy Yope. Duża część jakościowych produktów w delio pochodzi bowiem od małych, lokalnych dostawców.

200 zł zniżki na zakupy w delio

By uprzyjemnić klientom wypróbowanie nowej usługi, w ramach kampanii promującej start serwisu delio oferuje wszystkim, którzy wydadzą w sklepie co najmniej 100 zł, zniżkę w wysokości 40 zł – i to pięć razy. Daje to 200 zł w zniżkach na start i darmową dostawę dla wszystkich zamówień powyżej 20 zł. Co ważne, kupony zniżkowe obowiązują również w przypadku, gdy do koszyka trafią produkty już przecenione – np. z okazji Dnia Dziecka. Wyjątek stanowią produkty alkoholowe i te do początkowego karmienia niemowląt, które wyjęte są spod promocji na start serwisu.

Na chwilę obecną delio działa w Warszawie, Piasecznie i Konstancinie przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 7-23. Twórcy serwisu już niedługo planują rozszerzenie działalności o kolejne duże miasta.