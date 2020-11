Żabka punktem odbioru zamówień z Empik.com. Poczta Polska dostarcza

Fot. materiały prasowe

Żabka rozpoczęła współpracę z Empikiem, rozszerzając sieć punktów odbioru zamówień z Empik.com o swoje sklepy w całej Polsce. Jednocześnie Żabka usprawnia usługę odbioru paczek – nowa funkcjonalność w Żappka Post umożliwia ich bezpieczny, bezdotykowy odbiór przy użyciu kodu kreskowego. Za dostarczenie złożonych na Empik.com zamówień do sklepów Żabka odpowiada Poczta Polska S.A.

„Przesyłki kurierskie” to najbardziej rozpoznawalna usługa w ofercie pakietu „Wygodnych Usług” dostępnych w Żabce. Aż 77% klientów kojarzy Żabkę właśnie z nią. Jej popularność znacząco rośnie w okresie przedświątecznym – w grudniu ub.r. liczba odbieranych w Żabce paczek wzrosła aż o 60% w stosunku do listopada 2019 r.

Według Raportu Gemius Polska „E-commerce w Polsce 2020” w kraju jest już ponad 28 mln internautów, aż 73% z nich robiło zakupy przez internet. Zmieniają się jednak nasze preferencje co do odbioru przesyłek: zamiast zamawiać dostawę kurierem do domu lub pracy, wolimy maszyny paczkowe. Równie chętnie korzystamy z możliwości wygodnego odbioru przesyłek w znajdującym się najbliżej naszego domu sklepie.

– W 2019 roku Żabka obsłużyła ponad 12 mln przesyłek. To zainteresowanie rośnie z miesiąca na miesiąc – tylko w pierwszym kwartale br. zanotowaliśmy o ponad 130% wzrost liczby obsługiwanych paczek rok do roku. Niewątpliwie jest to związane ze skalą działalności naszej sieci – ponad 6600 sklepami na terenie całej Polski – i aktywną współpracą, jaką prowadzimy ze sklepami internetowymi. Z naszych analiz wynika, że ponad 5 mln Polaków jest zainteresowanych odbiorem lub nadaniem przesyłki właśnie w Żabce – mówi Przemysław Tomaszewski, Dyrektor Ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług w firmie Żabka Polska.

Firma nawiązuje współpracę z Empikiem, w ramach której klienci mogą wybrać dowolny sklep Żabka jako punkt odbioru swoich zakupów z Empik.com. Przy zamówieniach powyżej 40 zł, dla członków bezpłatnego programu Empik Premium Free ta forma dostawy dostępna jest za darmo. Wszyscy, którzy zdecydują się skorzystać z nowej usługi między 25 listopada a 22 grudnia br., mogą liczyć na dodatkowy upominek – bon upoważniający do darmowego odbioru wybranej czekolady Milka. Za dostarczenie złożonych na Empik.com zamówień do sklepów Żabka odpowiada Poczta Polska S.A.

Jednocześnie Żabka wprowadza kolejne udogodnienie w aplikacji mobilnej żappka – możliwość odbioru przesyłki przy użyciu kodu kreskowego. To ten sam kod, który pokazują sprzedawcy klienci zbierający żappsy za zakupy lub korzystający z usługi Żappka Pay. Po jego zeskanowaniu, sprzedawca wyda nam naszą paczkę. Oznacza to, że nie będziemy już musieli podawać sprzedawcy numeru przesyłki ani kodu pin, uprawniającego do jej odbioru, co znacznie przyspieszy cały proces.