Żabu strzałem w dziesiątkę? Żabka musiała poszerzyć grono testerów

Każdy, kto chciałby się zaopiekować Żabu wciąż może zarejestrować się na stronie: zabu.zabka.pl.

Zapisy potrwają do 30.12.2022 r. lub do wyczerpania miejsc.

- Testy Żabu umożliwią nam zdobycie gruntownej wiedzy na temat oczekiwań miłośników elektronicznej rozrywki, a zebrane informacje wyznaczą kierunki modyfikacji funkcjonalności zastosowanych w grze. W ten sposób chcemy uzyskać rozwiązanie maksymalnie dopasowane do oczekiwań naszych klientów – bo w 2023 roku finalna wersja gry trafi do wszystkich użytkowników Żappki - zapowiada sieć.

Żabu czeka na opiekunów

Żabu to wirtualna żaba, która ma około 4 cm wzrostu. Uwielbia jabłka, częste prysznice i przede wszystkim... lubi grać w gry. Wykonane w animacji 3D Żabu reaguje na zachowania klienta. Rozwija się i zdobywa kolejne poziomy, w zależności od dokonywanych przez gracza zakupów, również tych realizowanych dzięki zebranym na koncie punktom lojalnościowym – żappsom. Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad stworzoną przez siebie postacią Żabu. Po osiągnięciu wybranych poziomów, na graczy czekają skrzynki z nagrodami – darmowe żappsy, produkty, zniżki na zakupy. Ci, którzy przejdą wszystkie 100 poziomów i ukończą grę, otrzymają niespodziankę.

Rynek gier mobilnych warty 196,8 mld USD. Żabka dostrzegła okazję

– Niebawem miną cztery lata od wprowadzenia aplikacji Żappka na rynek. Pobrało ją już ponad 10 milionów osób. Nieustannie dbamy o to, by była ona innowacyjna i wyróżniała się na tle innych tego typu. Teraz ruszamy z testem nowej funkcjonalności, jaką jest Żabu. Dlaczego gra? Bo branża gier jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na świecie. Wartość globalnego rynku gier mobilnych stale rośnie, szacuje się, że w 2022 roku osiągnie poziom 196,8 mld USD. Wierzymy, że Żabu będzie hitem zarówno wśród starszych, jak i młodszych fanów gier; dostarczy naszym klientom rozrywki, a przy okazji będzie też nowoczesnym narzędziem komunikacji naszej oferty – mówi Dino Metaxas, director of digital acceleration w Żabka Polska