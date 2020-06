Zadłużenie branży kurierskiej wzrosło o 47 proc.

40% Polaków w dobie pandemii częściej niż wcześniej robi zakupy w Internecie. Zamówienia odbierają w paczkomatach lub za pośrednictwem kurierów. Jak wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów, konsumenci dobrze oceniają działanie branży, której zadłużenie na koniec maja wyniosło 25,5 mln zł.

Większość tej kwoty można by spłacić, gdyby wszyscy dłużnicy uregulowali swoje rachunki wystawione za dostarczenie przesyłek. W dobie pandemii Polacy chętniej robią zakupy w Internecie. Kwestią otwartą pozostaje tylko odbiór zamówienia. Według, przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, badania blisko 67% konsumentów zdecydowało się w tym czasie na skorzystanie z usług firmy kurierskiej, a 65% ankietowanych swoje paczki odbiera w paczkomatach. Tylko co piąty Polak (18,2%) w przeciągu ostatniego miesiąca po zamówioną przesyłkę poszedł na pocztę lub do innego punktu, np. stacji Orlen lub sklepu „Żabka”.

Prawie połowa Polaków (48,9%) uważa bowiem odbieranie paczek i zamówień w sklepach stacjonarnych za ryzykowne. Bezpieczniejsze wydaje im się właśnie korzystanie z usług kuriera. Tak uważa blisko 70% ankietowanych. Ponad 81% za najlepszy wybór w obecnych czasach uznało paczkomaty. Jak to wychodzi w praktyce? Zdecydowana większość klientów pozytywnie ocenia zarówno jakość obsługi (99%), jak i terminowość (94,7%) oraz dbałość o paczki (97,3%). Dodatkowo, w przeprowadzonym badaniu, zamawiający docenili dbałość o przestrzeganie wszystkich procedur bezpieczeństwa, np. używanie masek i rękawiczek oraz zachowanie bezpiecznych odległości. Ponad 93% ankietowanych dobrze oceniło działania kurierów w tym aspekcie.

Wśród najchętniej wybieranych podczas zakupów produktów ankietowani wymienili: odzież, dodatki i akcesoria (43,5%), kosmetyki i perfumy (33,6%) oraz obuwie (29,5%). Jasno widać, że pomimo zagrożenia epidemią, wciąż dużą uwagę przykładamy do tego w co się ubieramy. Preferencje zakupowe Polaków w najbliższym czasie nie powinny ulec zmianie. 36,5% z nich deklaruje, że w przeciągu miesiąca uzupełni jeszcze zawartość swojej garderoby, a 29,7% zadba o wyposażenie kosmetyczki. Co czwarty ankietowany (24,3%) nie planuje w najbliższym czasie żadnych zakupów za pośrednictwem Internetu.

- Zainteresowanie zakupami ubrań może wynikać z różnych promocji oferowanych przez firmy odzieżowe, które w sytuacji zamknięcia sklepów zmuszone były wyprzedawać towar, żeby ograniczyć straty. Trend dotyczący sprzedaży w Internecie powinien się utrzymać nawet po otwarciu sklepów. W przeprowadzonym badaniu co piąty Polak zadeklarował, że po zakończeniu pandemii zamierza częściej korzystać z tej opcji. Dzięki temu branża firm kurierskich i dostawczych będzie się dalej rozwijać. Już w trakcie epidemii mogliśmy zauważyć sytuację, w której przedstawiciele innych biznesów, związanych na przykład z wypożyczaniem samochodów, przestawiali się na dostarczanie zamówień – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.