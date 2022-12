Zainwestowali w Miss Ti. Czas na kolejne przejęcia

Spółka Radziowi, właściciel marki VIVIO, jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem produktów z kategorii zdrowej żywności. Produkty te trafiają do Polski z zagranicy, jak i od rodzimych producentów. Portfolio produktowe tworzą m.in.: bakalie, zdrowe zamienniki cukru, oleje czy pasty do smarowania pieczywa, które można znaleźć w sklepie internetowym cosdlazdrowia.pl.

Inwestycja x-kom w zdrową żywność

x-kom objął 49% udziałów w spółce Radziowi. Oprócz finansowania, x-kom wnosi do inwestycji również swoje doświadczenie w branży e-commerce.

Wierzymy, że zdrowa żywność, zwłaszcza wegańska, to produkty, po które konsumenci będą sięgać coraz chętniej. Chcemy rozwijać nasz biznes w kierunku tego, co wspiera zdrowe nawyki i poprawia jakość życia. W branży e-commerce działamy od lat. To moment, aby swoją wiedzę i swoje doświadczenie przekazać dalej, jednocześnie ucząc się przy tym od siebie nawzajem - Michał Świerczewski, prezes grup x-kom.