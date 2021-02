Zakaz handlu alkoholem przez Internet - prawo szybko się nie zmieni...

fot. dla handlu.pl, gazetka e-sklepu Frisco

W Polsce obowiązuje zakaz handlu alkoholem przez Internet. Widoczny jest jednak brak jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów. Na zmianę przepisów nie mamy jednak co liczyć - w ministerstwie nie są planowane żadne prace dotyczące tego zagadnienia.

1 lutego pisaliśmy, że posłanka Małgorzata Janowska wystosowała do ministerstwa zdrowia interpelację ws. zakazu handlu alkoholem przez Internet. Czytamy w niej:

" (...) w Polsce obowiązuje zakaz handlu alkoholem przez Internet. Opiera się na ustawie o wychowaniu w trzeźwości, która była co prawda wielokrotnie nowelizowana, ale jednak powstała w 1982 r., blisko 40 lat temu. To sprawia, że może nie odpowiadać sytuacji gospodarczej w obecnych czasach. Co więcej, nie przystaje do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, gdy wiele zakupów odbywa się przez Internet.

Duże sieci sklepów spożywczych nie sprzedają alkoholu przez Internet (w tym przypadku posłanka odwołuje się do programu Piwniczka Biedronki - red.). Istnieje opcja zamówienia, ale można je odebrać tylko osobiście. Jednak inne, mniejsze spółki z branży spożywczej dostarczają zakupiony alkohol, choćby do paczkomatów (tutaj podano odwołanie do strony e-sklepu Frisco - red.). W tym przypadku nie ma weryfikacji wieku kupującego alkohol.

Widoczny jest brak jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów, który może sprowadzić na przedsiębiorców ryzyko prawne (w przypadku złamania prawa), lub ograniczać ich rozwój (w przypadku stosowania różnych zasad na rynku przez poszczególne podmioty)"

Przeczytaj także: Warszawa zwalnia restauratorów z drugiej raty za koncesję na alkohol

Na pismo odpowiedział podsekretarz stanu Maciej Miłkowski.

W odpowiedzi podano:

"(...) sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu jest sprzeczna z przepisami ustawy. Osoba prowadząca sprzedaż internetową alkoholu popełnia przestępstwo z art. 43 ust. 1 ustawy, narażając się tym samym na odpowiedzialność karną. (...) powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego – w wyrok z dnia 14 kwietnia 2011 r. sygn. akr II GSK 431/10. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że „jeżeli

ustawodawca nie przewidział prawnej możliwości sprzedaży alkoholu za pośrednictwem Internetu, to na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie dozwolił jej, ponieważ - co wynika z celu ustawy - nadrzędnym celem jest wychowanie w trzeźwości łącznie z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Za przeciwdziałanie alkoholizmowi nie może być uznana taka wykładnia art. 18 ww. ustawy, która rozszerzałaby enumeratywnie w nim wymieniony katalog zezwoleń na sprzedaż alkoholu”

(...) obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone ani planowane prace legislacyjne w

omawianym zakresie (zmiany legislacyjne w zakresie sprzedaży alkoholu przez Internet - red.)