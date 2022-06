Zakupy dowożone rowerem droższe niż w sklepach stacjonarnych. O ile?

Polacy zamawiają zakupy do domu w dwóch sytuacjach. Gdy nie chcą lub nie mogą udać się do sklepu lub gdy zależy im na czasie a lista zakupów jest stosunkowo krótka. Z przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency badania wynika, że najkrótszy deklarowany czas dostawy ma Lisek APP – 15 minut. W przypadku usługi Jush! wartość ta waha się od 15 do 20 minut, natomiast Bolt Market proponuje dostawę w czasie 20-30 minut.

Porównanie cen

Pod względem cen dark store'y plasują się pomiędzy tradycyjnymi sieciami stacjonarnymi a sklepami internetowymi (e-grocery), w których wciąż za zakupy trzeba zapłacić najwięcej. Analiza 10 grup produktowych pokazała, że zarówno w dark store'ach, jak i w kanale e-grocery oferowano po 5 najdroższych grup produktowych. W dark store'ach droższe były chemia domowa i kosmetyki, dodatki, napoje, produkty tłuszczowe oraz sypkie, natomiast w e-grocery droższe były mięso i wędliny, mrożonki, nabiał, słodycze oraz używki i piwo. Najtańszy w przypadku dark store'ów był nabiał.

- Wydaje się, że jest miejsce na dwóch – czterech graczy, którzy podzielą tort popytu na tego typu usługi między sobą. Sukces odniosą ci, którzy będą w stanie dostarczać rozpoznawalne, dobre produkty w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem sprawnie działającej, intuicyjnej aplikacji. Ceny produktów mają mniejsze znaczenie – komentuje wyniki badania Patryk Górczyński, dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency.



Terminy zamówień

Zakupy w sklepach magazynowych typu dark store można realizować w różnych przedziałach czasowych, przez 7 dni w tygodniu. Najwcześniej zamówienia można składać w Jush!, bo od godziny 7.00, najpóźniej zakupy przywiezie Bolt Market – w piątek i sobotę do 1.00 w nocy. Jush! deklaruje dostępność na poziomie 112 godzin tygodniowo, Lisek APP 105 godzin, a Jush! 96. Każda z trzech analizowanych usług oferuje dostawę za 0 zł, ale trzeba wydać konkretną kwotę np. 40 lub 50 zł (Lisek APP i Jush!). W przypadku Bolt Market jest to uzależnione od obciążenia i odległości jaką musi przejechać kurier. Najwyższą opłatę za dostawę oferuje Bolt Market (13,49 zł), dalej jest Lisek APP (4,99 zł) oraz Jush! (3,99 zł).

Największą dostępność deklarował Bolt Market – jego usługi są dostępne we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy. Lisek APP oferuje swoje usługi w 14 dzielnicach, natomiast Jush! w 11. Jeśli chodzi o formy płatności, to Lisek APP i Jush! oferują kilka różnych sposoby płatności elektronicznych, w przypadku Bolt Market za zakupy możemy zapłacić tylko za pomocą karty płatniczej podłączonej do aplikacji.

Badanie przeprowadzono w następujący sposób: analitycy ASM Sales Force Agency wybrali 11 kategorii, w ramach których oceniano poziom oferowanej usługi. W każdej z nich można było zdobyć maksymalnie 3 punkty. Analizowano: dostęp do aplikacji, dostęp do usługi, warunki dostawy, godziny otwarcia sklepów, sposoby rozliczenia płatności, opcje rabatów, formę podsumowania zakupów, przebieg realizacji zmówienia, dostępność produktów, dostępność grup produktowych oraz kontakt z biurami obsługi klienta.