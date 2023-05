Zakupy w sklepach internetowych remedium na drożyznę?

Zakupy w sklepach internetowych receptą na wzrost cen

Zakupy w internecie już drugi rok z rzędu Polacy wskazują jako podstawową strategię radzenia sobie ze wzrostem cen, widmem kryzysu gospodarczego i perturbacjami związanymi z toczącą się obok wojną w Ukrainie. Zdaniem konsumentów, e-commerce to bardziej przemyślane zakupy, lepsze śledzenie wydatków dzięki bankowości cyfrowej oraz wygoda i oszczędność pieniędzy, pomimo, że wzrost cen dotknął już także e-handel, co potwierdza ¾ badanych internautów. W tym roku co 4. konsument uznaje e-commerce jako najbardziej optymalny kanał zakupowy i podobnie - 24% badanych internautów - potwierdza, że będą tu kupować wszystko, co jest możliwe. Już, aby zoptymalizować wydatki, częstsze zakupy w sieci deklaruje co 2. badany.

Konsumenci przenieśli codzienne aktywności do e-commerce, który zdaniem respondentów daje szerokie spektrum wyboru nie tylko produktów, ale także udogodnień. Prognozy są jednoznaczne - branża handlu elektronicznego, która w chwili obecnej napędza krajową gospodarkę, nadal będzie się dynamicznie rozwijać ponieważ konsumenci kochają ten kanał sprzedaży - uważa Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Kto upatruje wsparcia w e-commerce?

Swoje portfele do e-commerce przeniosły w tym roku przede wszystkie osoby posiadające oszczędności, zarabiające powyżej średniej, mające rodziny i dzieci, a zawodowo – najczęściej przedsiębiorcy, pracownicy branży IT i menedżerowie wyższego szczebla. Widać zatem, że w 2023 roku wzrost cen odczuli już praktycznie wszyscy, nie tylko osoby, które miały mocno ograniczoną siłę nabywczą. Dodatkowo w tym roku digitalizacja zakupów ma miejsce przede wszystkim w największych kategoriach zakupowych jak produkty spożywcze, moda, uroda, elektronika oraz dom i ogród. I to są dokładnie te kategorie, gdzie Polacy odczuli najbardziej wzrost cen (produkty spożywcze 41%, produkty modowe (28%), kosmetyki (28%) i produkty wyposażenia domu (28%).

Rok temu do sieci przenoszone były to raczej wydatki dodatkowe, np. na rozrywkę cyfrową rozrywkę i kulturę, szkolenia czy jedzenie w dostawie, które w dużej mierze zastąpiło kosztowne wyjścia do restauracji. Widać zatem, że w sytuacji, gdy ze swojej sytuacji finansowej nie jest zadowolonych 9 na 10 Polaków, a co 3. uznaje, że w ciągu ostatniego roku uległa ona jeszcze pogorszeniu, e-commerce może być, być może nie lekiem, ale na pewno dobrym opatrunkiem chroniącym nasze budżety domowe przed odpływem i tak już mocno uszczuplonych środków.