Zakupy z Allegro można odebrać w sklepach Auchan, punktach Fugonetka i Pakersi

Z badań przeprowadzonych w 2021 r. przez Auchan na polskim rynku wynika, że dla klientów sieci liczy się czas i wygoda podczas zakupów oraz przy korzystaniu z innych usług związanych z organizacją życia codziennego. Ważne są względy pragmatyczne takie, jak szeroka oferta produktów i usług dostępnych pod jednym dachem (87%) oraz niewielka odległość sklepu od domu (85%).

- Wprowadzona obecnie możliwość obsługi w sklepach Auchan przesyłek z Allegro, dzięki technologii Smart Points, pozwoli klientom na efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na zakupy, a tym samym na zwiększenie komfortu zakupów – mówi Elżbieta Siemicka, dyrektor relacji z klientem Auchan Retail Polska.

Integrację technologiczną i oprogramowanie, umożliwiające współpracę między Auchan i Allegro koordynuje firma Smart Points.

Zgodnie ze statystykami nawet 40% klientów e-commerce, odbierających lub nadających swoje przesyłki w sklepie stacjonarnym, dokonuje przy okazji dodatkowego zakupu – wskazuje Wojciech Kliber, członek zarządu Smart Points.

One Punkt by Allegro to partnerska sieć, która uzupełnia ofertę punktów odbioru dostępnych na Allegro. Platforma rozpoczęła jej budowę w maju zeszłego roku łącząc siły z salonikami Kolporter, następnie rozszerzyła ofertę o ponad 200 punktów należących do epaka.pl. Obecnie do grona partnerów One Punkt by Allegro dołączyły Auchan, Furgonetka oraz Pakersi.

Sieć One Punkt by Allegro wraz z automatami One Box by Allegro to w sumie ponad 2 tys. lokalizacji. Dla sprzedawców zwłaszcza w małych miastach nadawanie przesyłek z Allegro będzie szybsze. Aktualnie sprzedawcy, którzy nadają przesyłki w ramach Allegro Smart! w punktach należących do sieci One by Allegro nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wysyłką.