Zalando: Branża modowa potrzebuje systemowych zmian

- Aby to umożliwić, rozwijamy naszą kolekcję kapsułową "redeZIGN for circularity", która została zaprojektowana specjalnie z myślą o ponownym wykorzystaniu i recyklingu. Wspieramy rozwój technologii recyklingu, aby zwiększyć w branży poziom tekstyliów przetwarzanych na nowe, który obecnie wynosi 1%. Poprzez naszą inwestycję w Infinited Fiber Company finansujemy innowatorów w dziedzinie recyklingu, którzy tworzą nowe cyrkularne, wysokiej jakości włókno tekstylne z odpadów tekstylnych, co zmniejsza światową zależność od surowców pierwotnych. Dodatkowo rozpoczęliśmy pilotaż usługi pielęgnacji i naprawy, w celu zaangażowania klientów po zakupie i przedłużenia żywotności posiadanych przez nich produktów - podało Zalando.

Moda w systemie obiegu zamkniętego

Zalando ma wizję, by być zrównoważoną platformą modową. - Aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na ludzi i planetę, branża modowa musi przejść na system obiegu zamkniętego. W Zalando postrzegamy tę konieczność jako wyjątkową okazję do przeprojektowania branży modowej, otwarcia nowych źródeł przychodów i wykorzystania już zachodzących znaczących zmian w zachowaniach konsumentów - informuje biuro prasowe platformy modowej.

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju Zalando do.MORE, Zalando zobowiązało się do stosowania zasad cyrkularności i przedłużenia życia co najmniej 50 milionów produktów modowych poprzez umożliwienie dokonywania zrównoważonych wyborów i napędzanie zmiany zachowań konsumentów w kierunku zrównoważonych produktów i doświadczeń. Istotnym elementem jest współpraca z ekspertami i partnerami, takimi jak Infinited Fiber Company w celu testowania i skalowania usług i rozwiązań cyrkularnych, a tym samym wspierania zmian systemowych w branży.