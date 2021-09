Zalando chce obsługiwać ponad 10 proc. europejskiego rynku mody

Zalando ma ambicję, by w perspektywie długoterminowej obsługiwać ponad 10% wartego 450 mld euro europejskiego rynku mody.

Od czasu pierwszej oferty publicznej (IPO) w 2014 r. do 2020 r. wycena wartości firmy wzrosła czterokrotnie.

Współzałożyciel i co-CEO Zalando Robert Gentz mówi: "Jesteśmy dumni z tego, co zespołowi Zalando udało się zbudować w ciągu ostatniej dekady. Rozwinęliśmy startup sprzedający japonki z piwnicy w ogólnoeuropejską platformę modową obsługującą ponad 45 mln klientów. A przed nami jeszcze większe możliwości".

"Nasz sukces jest głęboko zakorzeniony w kulturze Zalando - opartej na zaufaniu, przejrzystości i przedsiębiorczości" - mówi współzałożyciel i co-CEO Zalando David Schröder. "Silna koncentracja na kliencie i bliskie partnerstwa, to kluczowe składniki naszego sukcesu. Nieustannie testujemy i skalujemy nowe koncepcje, by uwolnić zbiorczy potencjał branży modowej".

Założone w 2008 r. w Berlinie Zalando odnotowuje konsekwentny wzrost swojego biznesu - od czasu pierwszej oferty publicznej (IPO) w 2014 r. do 2020 r. wycena wartości firmy wzrosła czterokrotnie. Dziś Zalando jest wiodącym sprzedawcą mody oraz platformą usługową, łączącą około 45 mln aktywnych klientów z ponad 4500 markami i partnerami. Zalando realizuje strategię rozwoju jako platforma, by osiągać dalsze wzrosty i przyspieszyć cyfryzacji branży modowej. Koncentracja na branży modowej i lifestyle'owej pozwala Zalando zapewniać klientom unikalne doświadczenia klientom, a partnerom dostęp do dedykowanych rozwiązań.

Zalando utrzyma dalszą koncentrację na osiąganiu wzrostu, dążąc do zwiększenia GMV (Gross Merchandise Volume) do ponad 30 miliardów euro do 2025 r. Ponadto firma ma ambicję, by w perspektywie długoterminowej obsługiwać ponad 10% wartego 450 mld euro europejskiego rynku mody. By to osiągnąć, Zalando będzie konsekwentnie inwestować w customer experience, oferowane w ramach platformy usługi i infrastrukturę.