Zalando: Do programu Connected Retail dołączyło już ponad 3 000 sklepów

Zalando kontynuuje szybki rozwój swojej sieci Connected Retail. Program obejmuje obecnie ponad 3 000 aktywnych sklepów. Od początku roku do Connected Retail dołączyło ponad 500 nowych sprzedawców. Kolejnym z nich jest C&A.

„Przekroczenie progu 3 000 aktywnych sklepów to ważny kamień milowy dla Connected Retail i naszych partnerów. Razem budujemy przyszłość handlu detalicznego"- mówi Carsten Keller, wiceprezes ds. sprzedaży bezpośredniej i dyrektor zarządzający Zalando Connected Retail GmbH. „Jestem niesamowicie dumny, widząc, jak nasi obecni partnerzy polecają ten model innym sprzedawcom. To, co razem stworzyliśmy, pozostanie z nami na długo po pandemii".

„Oprócz naszego własnego sklepu internetowego, współpraca z Zalando dodatkowo wzmacnia naszą strategię omnichannel i pozycję jednej z wiodących europejskich marek modowych oferujących szeroką gamę bardziej zrównoważonych produktów" - mówi Martijn van der Zee, Chief Merchandise & Sourcing Officer w C&A Europa.

Usługa od kilku miesięcy działa na polskim rynku. „Odkąd uruchomiliśmy Connected Retail w Polsce latem 2020 roku, obserwujemy rosnące zainteresowanie lokalnych sprzedawców korzystaniem z naszych usług online. Dzięki temu programowi jesteśmy w stanie być bliżej polskich klientów, dostarczając im asortyment odpowiadający ich lokalnym potrzebom" - mówi Dawid Pożoga, Regional Lead na Polskę i Czechy w Zalando.

Do Connected Retail dołącza właśnie dziewiąty rynek. Od dziś austriaccy detaliści mogą łączyć swoje sklepy z platformą i oferować swoje produkty milionom klientów Zalando. Do 31 marca 2021 roku na platformie obowiązuje 0% prowizji i cotygodniowe cykle wypłat, a do końca roku obniżone prowizje na wszystkich zagranicznych rynkach.