Zalando identyfikuje trendy, zmniejsza asortyment i chce asystować przy zakupach

Zdaniem założyciela Zalando coraz częściej klient nie szuka najszerszej możliwej oferty, ale oferty jakościowej, czyli sprecyzowanej pod jego wymagania i oczekiwania. To buduje zaangażowanie konsumenta, który wraca w miejsca, które mają ofertę właśnie dla niego.

Padmaja Bommareddy Senior Vice President of Corporate Development dodała, że od lat oczekiwania konsumentów rosną. Kiedyś oczekiwali produktu, którego szukają i który dotrze do nich szybko. Dziś mają wiele platform, które przyciągają ich uwagę, inspirują ich i angażują ich emocje.

Padmaja Bommareddy wymieniła cztery trendy, które są wyraźnie widoczne na rynku modowym.

Wygoda w jednym miejscu – konsumenci oczekują od detalisty, że w jednym miejscu i w wygodny sposób odpowie na ich oczekiwania zakupowe, oferując dokładnie to czego konsument szuka, co odpowiada jego indywidulanym preferencjom.

Zaangażowanie społecznościowe – ten trend nasila się z każdym rokiem, bo młodzi konsumenci są w ciągłej interakcji z markami od kiedy „smartfon stał się centrum handlowym” otwartym non stop. To powoduje, że interakcje klientów z markami muszą toczyć się nieprzerwanie, równie naturalnie jak relacje konsumentów z przyjaciółmi, czy inspirującymi postaciami i wydarzeniami. Konsumenci chcą by spotykani, w miejscach, w których już są, bez konieczności zmieniania kanału. Z tego powodu strony internetowe detalistów coraz częściej zaczynają wyglądać jak instagramowe konta.

Emocjonalna więź – detaliści coraz częściej odchodzą od czysto transakcyjnego podejścia jakim jest wymiana dobra na pieniądze konsumenta. Zamiast tego starają się budować emocjonalne relacje, które są odwzorowaniem więzi, jaką kiedyś miał zaufany sprzedawca ze swoim stałym klientem. Znał jego rozmiar, ulubione fasony, marki, kolory. I na tym opierał swoje trafne rekomendacje, które powodowały, że klient tym chętniej do niego wracał. Taki powrót do źródeł to rewolucja w próbie przeniesienia „starego, dobrego, realnego” doświadczenia na internetowe platformy sprzedażowe.

Moda dopasowana tylko do mnie – konsumenci oczekują, że e-sprzedawcy będą ich dobrze znali i że zaproponują im dokładnie to czego oczekują, bez konieczności przeglądania ogromnej ilości produktów, które im nie pasują. Z tego względu Zalando zmniejsza ofertę i liczbę partnerów z którymi współpracuje, by rzeczywiście oferować to czego klienci szukają. Tu pomocna jest sztuczna inteligencja, która pozwala zidentyfikować potrzeby konsumentów i zaoferować wystarczającą ilość produktów, bez męczenia ich zbyt wieloma propozycjami. Z drugiej strony klienci nie chcą, żeby mówiono im co jest na topie, a co nie. Raczej oczekują, że my e-platformy dopasują się do nich i opowiedzą im inspirującą historię na temat trendów czy mody.

Z tego powodu Zalando koncentruje się na oferowaniu różnych rozwiązań adresujących te potrzeby. Jednym z nich jest wprowadzenie Asystenta Modowego opartego o Chat GPT Obecnie rozwiązanie jest testowane na wybranej grupie klientów w Niemczech, Austrii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Wkrótce zostanie udostępnione szerokiej bazie konsumentów w języku angielskim i niemieckim, z planami wprowadzenia na kolejne rynki z użyciem innych języków, także polskiego. – Obecnie konsumenci zaczynają zakupy w wyszukiwarce Google, od wpisania okazji, na którą szukają ubrania np. wesele, wspinaczka, wyjazd pod namiot. Zalando, którego ambicją jest stanie się pierwszym punktem kontaktu konsumenta z modą, chce przenieść rozmowę o potrzebach, inspiracjach i trendach na swoją platformę i to w naturalnym języku jakiego używamy w rozmowie z przyjaciółką czy stacjonarnym sprzedawcą. W kolejnym kroku klient może dostać podpowiedzi ubrań z katalogu produktów dostępnych na Zalando. Następie może pomóc zawężać wybory co do ceny, koloru czy fasonu. W dłuższej perspektywie ma to pomóc platformie lepiej poznać konsumentów, tak by dopasować asortyment Zalando do ich oczekiwań, podsuwać im lepsze propozycje, a docelowo uczynić z nich lojalnych klientów, którzy nie mają potrzeby poszukiwania porady u innych sprzedawców – mówi Tian Su, VP eComm Platform.