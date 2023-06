Zalando już nie chce być największe. Przez przepisy

Profilowanie ograniczone - akt o usługach cyfrowych

Europejski akt o usługach cyfrowych, który określa podstawowe zasady dla graczy online, takich jak platformy i wyszukiwarki, został uzgodniony pod koniec kwietnia. Przepisy mają na celu ochronę konsumentów online i zapobieganie rozpowszechnianiu nielegalnych treści, przy czym główną zasadą jest to, że to, co nie jest dozwolone w trybie offline, nie powinno być dozwolone w internecie.

W szczególności obchodzenie się z danymi użytkownika jest bardziej rygorystycznie uregulowane: na przykład największe platformy i wyszukiwarki nie mogą już wydawać rekomendacji opartych na profilowaniu. W rzeczywistości kierowanie reklam do nieletnich jest od teraz całkowicie zabronione. Gracze muszą również „uważać” na to, co oferują (lub mają do zaoferowania sprzedawcy zewnętrzni). Platformy takie jak Amazon powinny zatem pokazywać więcej informacji o produktach i usługach w celu poprawy przejrzystości oferty.

Zalando nie chce być VLOP

Zasady dzielą główne platformy na dwie kategorie: te z ponad 45 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie należą do kategorii Very Large Online Platforms i muszą spełniać najsurowsze kryteria. Ta kategoria obejmuje gigantów, takich jak Amazon i Google, ale także Zalando, Booking.com i AliExpress. Firmy, które nie osiągną tego progu, są zwolnione z niektórych zasad.

Zalando pozywa teraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości przeciwko oznaczeniu go jako VLOP. Modowy detalista uważa, że ​​nie ma „jasnej i spójnej metodologii” oceny, czy dana firma jest VLOP. Zalando uważa również, że Komisja Europejska nie wzięła pod uwagę jego hybrydowego modelu biznesowego i że nie stwarza on „ryzyka systemowego” dystrybucji szkodliwych lub nielegalnych treści, jak zakłada się w przypadku VLOP.

Firma twierdzi także, że biorąc pod uwagę programy partnerskie i „Connected Retail” liczy „tylko” 31 milionów użytkowników miesięcznie: firma argumentuje, że ​​nie należy liczyć klientów, którzy chcą kupować bezpośrednio od Zalando. Jeśli przyjąć to rozumowanie, niemiecka platforma utrzymałaby się znacznie poniżej poziomu 45 milionów.