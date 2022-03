Zalando na wzrostach. 10 mln nowych użytkowników w 2021 roku

Zalando podało wyniki za 2021 rok. Platforma odnotowała wzrost GMV o 34,1 proc. do 14,3 mld euro i wzrost przychodów o 29,7 proc. do 10,4 mld euro. Skorygowany EBIT to 486,4 mln euro.