Zalando pokazuje lokalność. Polskie marki na scenę

Kampania “To nie Nowy Jork. To polskie marki na Zalando”, która ruszy 23 czerwca ukazuje asortyment polskich marek, uchwycony na ulicach warszawskich miast w sposób przypominający atmosferę globalnych stolic mody (Nowego Jorku, Paryża, Mediolanu, Tokio). Dodatkowo na Zalando.pl pojawi się przestrzeń poświęcona asortymentowi lokalnych marek, gdzie klienci będą mogli zapoznać się z ich pełnym portfolio.

Zdjęcia realizowane były w Warszawie, a znalazły się na nich kolekcje m.in.: Kazar, Lancerto, Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler, Bizuu, La Mania, Ryłko czy Diverse, Big Star.

Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando mówi: Obecność rodzimych brandów w asortymencie Zalando jest ważna, bo lokalizacja oferty to jeden z kluczowych elementów naszej strategii biznesowej, przybliżającej nas do celu jakim jest stanie się Starting Point for Fashion w Polsce. Chcemy wspierać polskie marki w ich rozwoju i dlatego ruszamy z kampanią, w której to właśnie one będą największymi gwiazdami."

Kampania potrwa 6 tygodni. Pojawi się w kanałach digital, social mediach, prasie, a także na samej platformie.

Przedstawiciele Lancerto, Wólczanki czy Kazara wskazują, że dzięki Zalando docierają do nowej grupy klientów, która wcześniej nie znała dobrze ich marek. Oznacza to, że dzięki Zalando brandy te zwiększają rozpoznawalność i sprzedaż w kraju wśród nowych grup odbiorców jak i za granicą. Nie ma tez efektu kanibalizacji, czyli sprzedaż rośnie zarówno w e-sklepach własnych, prowadzonych przez Wólczankę, Lancerto czy Kazara jak i na platformie Zalando.

Co z Polski najlepiej sprzedaje się na Zalando?

Polskie bestsellery na Zalando wg liczby sprzedanych produktów to ubrania i obuwie: Wólczanki, Greenpoint, Vistuli, Bytomia, ESOTIQ i Kazara.

Obecnie 44 proc. wszystkich zamówień produktów marki Kazar na platformie Zalando to zamówienia z Niemiec. Pod względem liczby zamówień na drugim miejscu znajduje się Polska (13 proc.), a podium zamykają ex aequo Holandia i Belgia (po 9 proc.). Obuwie i akcesoria Kazara doceniają także mieszkańcy Francji i Włoch (po 7 proc. wszystkich zamówień). Marka, jako jedna z pierwszych w Europie, skorzysta w najnowszego programu obsługi zamówień partnerów Zalando Multi-Channel Fulfillment w ramach B2B Logistics.

Arkadiusz Brzostowski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju KAZAR mówi: Naszym krokiem milowym w rozwoju było wejście na platformę Zalando, dzięki której jesteśmy obecni na 22 rynkach Europy i z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość. Od naszego debiutu w 2021 r. dokładnie na koniec maja tego roku przekroczyliśmy liczbę 0,5 miliona zrealizowanych transakcji. Ten wynik utwierdza nas w przekonaniu, że obraliśmy bardzo dobrze kierunek rozwoju dla KAZAR i KAZAR STUDIO”

Z kolei liczba zamówień marki Lancerto poprzez Zalando wzrosła o ponad 900% między rokiem 2021 i 2022. W 2023 roku sprzedaż wciąż rośnie. W 2024 roku Lancerto rozpocznie sprzedaż międzynarodową poprzez platformę. Marka Próchnik 1938 dostępna jest na Zalando od marca 2023 roku – aktualnie sprzedaż przez platformę stanowi już 15% całkowitej sprzedaży marki.

Tomasz Ciąpała, prezes zarządu G8 S.A. wskazuje, że "współpraca z Zalando, w łatwy sposób umożliwia dostęp do wielu klientów w Polsce. Wiemy, że Polacy lubią i chętnie kupują lokalne marki. Świadczy o tym nagroda, którą marka LANCERTO otrzymała w ub. roku za największy wzrost wolumenu sprzedaży rdr. na Zalando. Pomimo, iż mamy salony sprzedaży w całej Polsce, zarządzamy własnymi sklepami internetowymi, zdecydowaliśmy się na partnerską współpracę z Zalando. Obie nasze marki premium, czyli Lancerto i Próchnik 1948 są dostępne na tej platformie. Pozwala to milionom polskich klientów na bardzo łatwe porównywanie wysokiej jakości naszych produktów z ofertą międzynarodowych marek premium.”

Z badań wynika, że aż 35 proc. Polaków kupujących modę woli wybierać polskie marki niż zagraniczne. Marki VRG są jednymi z najcześciej wybieranych na Zalando, a firma chcąc zaspokoić ten popyt zwiększa opcję dostaw i zwrotów (włącznie z dostawą ekspresową, zwłaszcza w większych miastach) oraz rozwija funkcjonalności stron i aplikacji sprzedażowych.

Marta Gos, dyrektor kreatywna marek VRG S.A. komentuje: "Obecność marek Vistula, Bytom i Wólczanka na modowych platformach sprzedażowych to naturalny krok strategii omnichannel, którą grupa VRG realizuje. Współpraca z Zalando, pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, którzy podobnie jak my cenią wysoką jakość i ponadczasowy styl. Mimo wyzwań, przed którymi stoi cała branża modowa, osiągnęliśmy zamierzone cele, a wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, poprawiło doświadczenia zakupowe klientów."

Oprócz Polaków, produkty polskich marek na Zalando najchętniej kupują nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy, a następnie Francuzi i Włosi.

Zalando nie tylko platforma, także logistyka

Zalando dostępne jest na 25 rynkach i dysponuje 12 centrami logistycznymi, świadcząc usługi wysyłki i realizacji zamówień, obsługi zwrotów a także wielokanałowej realizacji zamówień dla partnerów z którymi współpracuje. Zalando oferuje także usługi wspierające sprzedaż oraz prowadzenie operacji. Usługi Marketing Solutions pozwalają markom na: zwiększenie sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów, zwiększenie widoczności marki i produktów, głębsze zrozumienie klienta w oparciu o dane i raporty Zalando,

W IV kw. 2022 ruszyło rozwiązanie Zalando Multi-Channel Fulfillment (MCF), pozwalające markom na realizację zamówień złożonych na innych kanałach niż Zalando, np. ich własnej stronie internetowej lub innych platformach, poprzez sieć logistyczną Zalando. Pozwala to na obsługę wielu europejskich rynków i własnej witryny e-commerce z jednej wirtualnego magazynu z jedną płynną integracją, elastyczność skalowania w górę lub w dół w zależności od wzrostu, sezonowości lub popytu konsumentów, dostęp do bieżących informacji o wyprzedażach, redukcję kosztów i poprawę marży, a także outsourcing ryzyka podczas ekspansji na nowe rynki i nowe kanały.

Rozwój polskiej branży modowej jest napędzany przez eksport, głównie na rynki UE, który stanowił 76% całkowitego polskiego eksportu mody w 2020 r. (DE: 55,8%). Jednocześnie, import z państw spoza UE stanowił w 2020 r. ponad 50% (Chiny: 27,7%).