Zalando: Polscy konsumenci coraz bardziej zainteresowani ofertą premium

- Innym interesującym trendem jest rosnący popyt na marki zrównoważone, co pokazuje, że lokalni użytkownicy Zalando są coraz bardziej świadomymi konsumentami, dla których zaangażowanie w sprawy ekologii staje się coraz ważniejsze - dodaje firma.

Jak podkreśla Zalano, klienci znajdują się w centrum działań.

- Zobowiązaliśmy się do tego, aby stale zapewniać im doskonałą obsługę i komfortowe doświadczenie zakupowe. Wszyscy nasi użytkownicy oczekują szybkości i elastyczności w dostarczaniu przesyłek. Pod tym względem nie obserwujemy żadnych istotnych różnic na 23 rynkach, na których działa Zalando. Bezpłatne dostawy są istotną częścią naszej pracy i staramy się, aby klienci wiedzieli więcej o swoich zakupach, aby zmniejszyć liczbę zwrotów - podaje Zalando.

Rekordowa liczba zamówień

- Obserwujemy rosnącą popularność zakupów online na platformie Zalando, zwłaszcza w okresie pandemii. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do platformy Zalando dołączyło ponad 10 mln aktywnych użytkowników, co dało około 44,5 mln aktywnych użytkowników na koniec drugiego kwartału 2021 r. Kupujący częściej korzystali z Zalando, a średnia liczba zamówień na użytkownika wyniosła rekordowe 5 w skali roku - poinformowała platforma.

Zalando gotowe na Black Friday

Zapytaliśmy również o przygotowania do Black Friday.

- Black Friday to jedno z najważniejszych wydarzeń dla branży e-commerce z 2,5-krotnie wyższym wolumenem zamówień niż przeciętnie, które wymaga przygotowań logistycznych zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem. W celu zapewnienia większej sprawności wszystkim procesom, wzmocniliśmy nasz zespół w trzech ważnych obszarach: zwiększyliśmy liczbę pracowników we wszystkich lokalizacjach, rozbudowaliśmy nasze obiekty i w rezultacie wzmocniliśmy nasze ogólne możliwości logistyczne. Ponadto inwestujemy w innowacje i ulepszenia, by móc w przyszłości jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wśród naszych klientów na artykuły kosmetyczne, dostosowaliśmy odpowiednio nasze centra logistyczne i obecnie wysyłamy te produkty ze wszystkich naszych niemieckich i polskich lokalizacji- podało biuro prasowe firmy.