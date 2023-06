Zalando; Śledzimy „starą jak i nową” konkurencję bardzo uważnie

Jakie ambicje na polskim rynku ma Zalando?

Naszym najważniejszym celem jest budowanie silnych relacji z klientami. Klient jest dla nas priorytetem w Zalando, dlatego inwestujemy w personalizację i dbamy o to, aby każdy czuł się u nas jak w dedykowanym dla niego sklepie. Z tego względu inwestujemy w technologie, by poprawić możliwości wyszukiwania produktów, a tym samym zapewnić lepsze doświadczenie zakupowe. Naszym celem jest zwiększenie przyjemności korzystania z Zalando. Jakość dla naszych klientów jest ważniejsza niż ilość. Z tego powodu jesteśmy otwarci na współpracę z polskimi markami i pracujemy nad tym, aby promować je i eksponować klientom Zalando. Wiele z nich oferuje bowiem jakość, której klienci Zalando poszukują.

Czyli polscy klienci szukają polskich produktów na międzynarodowych platformach. Co jeszcze wyróżnia nasz rynek?

Odpowiadając za 10 rynków Zalando, dostrzegam różnice w zachowaniach kupujących, dlatego nasza platforma choć uniwersalna jest w stanie dopasować się do różnych potrzeb. Jesteśmy przygotowani na różnorodne oczekiwania, bo mamy wyjątkowo szeroki asortyment, którym jesteśmy w stanie zadowolić klientów o bardzo różnych preferencjach. Na przykład u naszych południowych sąsiadów niezwykle popularna jest odzież sportowa, więc tam eksponujemy szczególnie tę kategorię. Niezwykle szybko reagujemy też na sytuację, gdy sezon skraca się lub wydłuża ze względu na anomalie pogodowe.

Rynek e-commerce wydaje się łakomym kąskiem dla coraz większej liczby graczy: wszystko.pl, Temu, Shein.

To prawda, rynek e-commerce ma siłę przyciągania. Śledzimy „starą jak i nową” konkurencję bardzo uważnie. Analizujemy ich działania i strategie. Jednak zawsze przyświeca nam myśl, że mamy w Zalando 51 mln klientów, którzy lubią u nas kupować. Jesteśmy wszyscy: producenci, sprzedawcy jak i konsumenci w trudnym momencie, bo wszyscy czujemy ograniczenia finansowe. Dlatego w Zalando wykorzystujemy ten czas, na wzmacnianie lojalności wśród naszych klientów, inwestujemy też w dodatkowe magazyny, by mieć pewność, że sprostamy oczekiwaniom klientów, gdy będą gotowi wydawać więcej.

Na rynku coraz częściej słychać głosy, że klienci powinni ograniczać swoje zakupy nie ze względu na portfel, ale także środowisko.

W Zalando wspieramy klientów w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych, w tym kupowaniu mody w sposób odpowiedzialny i poszukiwaniu produktów zaprojektowanych z myślą o tym, by mogły posłużyć jak najdłużej. Wspólnym celem Zalando oraz naszych partnerów i sprzedawców detalicznych jest znalezienie sposobów wywarcia pozytywnego wpływu na przemysł modowy, który wspiera ludzi oraz planetę. Dlatego też, na przykład, nawiązaliśmy współpracę z About You i Yoox Net-A-Porter, aby pomóc naszym partnerom i markom uczyć się wyznaczania celów opartych na nauce i wspierać transformację w całej branży modowej.