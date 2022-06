Zalando spodziewa się niższych zysków i podejmuje działania poprawiające rentowność

Poprzednie prognozy firmy, z początku maja, wskazywały na niższe prognozy na cały rok w oparciu o przewidywane wyzwania, ale także wczesne oznaki potencjalnego ożywienia. Kierownictwo oczekuje obecnie, że wyzwania makroekonomiczne będą maiły trwalszy i bardziej intensywny charakter niż wcześniej przewidywano. W drugim kwartale 2022 r. Zalando spodziewa się, że wzrost wolumenu sprzedaży brutto (GMV), wzrost przychodów i skorygowany EBIT będzie znacznie niższy od szacunków analityków (opracowane przez firmę mediany szacunków analityków na dzień 31 maja 2022 r. zakładały wzrost GMV o 5,0%, wzrost przychodów o 1,5%, oraz 104 mln euro skorygowanego EBIT). Drugi kwartał ma być zyskowny, ale słabszy niż oczekiwano.

Ponieważ firma nie zakłada już odbicia indeksu zaufania konsumentów w krótkim okresie, aktualizuje swoje wytyczne na cały rok 2022. Obecnie firma oczekuje, że wolumen brutto towarów (GMV) wzrośnie o 3%-7% do 14,8-15,3 mld euro w całym roku finansowym 2022. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 0%-3%, do 10,4-10,7 mld euro przy skorygowanym EBIT na poziomie 180-260 mln euro w tym samym okresie. Oczekuje się, że nakłady inwestycyjne wyniosą 350-400 mln euro.

Zmieniona perspektywa całoroczna oznacza przyspieszenie wzrostu i znaczną poprawę rentowności w drugiej połowie br. w oparciu o ciągłe wysiłki firmy mające na celu dostosowanie oferty do zmieniającego się popytu klientów i zwiększenie efektywności we wszystkich liniach kosztów. Pierwsze takie działania zostały pomyślnie wdrożone w drugim kwartale, w tym zmniejszenie inwestycji marketingowych w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji, dostosowanie inwestycji w infrastrukturę logistyczną, a także wprowadzenie minimalnej wartości zamówienia (MOV) na dodatkowych 15 rynkach.

- Chociaż otoczenie markoekonomiczne ma negatywny wpływ na nasze wyniki finansowe, nasza strategia i cele długoterminowe pozostają niezmienione. Na rynku mody istnieje wiele niewykorzystanych możliwości, które możemy wychwycić i jesteśmy zobowiązani do zmiany branży na lepsze. Poprzez zwiększanie wydajności w całej firmie i selektywne inwestowanie w całym cyklu, będziemy jeszcze lepiej przygotowani do realizacji celów w dłuższej perspektywie. Podejmujemy wyzwania i dostosowujemy się do aktualnych warunków - powiedział Robert Gentz, Co-CEO Zalando.