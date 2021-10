Zalando: Średni wskaźnik zwrotów na wszystkich rynkach wynosi około 50 proc.

- Nieustannie pracujemy nad sposobami ograniczenia liczby niepotrzebnych zwrotów, np. poprzez stosowanie innowacyjnych technologii w celu lepszego wyobrażenia sobie informacji o rozmiarze i dopasowaniu, a także poprzez ciągłe ulepszanie prezentacji produktów na naszej platformie (same działania w zakresie Size & FIt pomogły nam zmniejszyć liczbę zwrotów związanych z rozmiarem o 4%) - informuje Zalando.

Zwracane produkty wracają do sprzedaży

Zwrócone produkty są sprawdzane i ponownie sprzedawane. Artykuły, które nie nadają się do ponownej sprzedaży na platformie , jak np. artykuły z poprzednich sezonów, są możliwe do zakupu poprzez Zalando Lounge. Takie artykuły oraz te z drobnymi wadami, jak np. brakujący guzik, udostępniamy również w naszych 12 punktach sprzedaży na terenie Niemiec. Poza tym korzystamy z okazji, aby przekazać pozostałe zapasy organizacjom charytatywnym. Towary są niszczone w Zalando tylko w wyjątkowych przypadkach, np. jeśli jest to konieczne ze względów zdrowotnych. Dotyczy to ok. 0,05% wszystkich towarów.