Zalando wprowadza kolekcje mody dla osób z niepełnosprawnościami

Zalando wprowadza swoją pierwszą kolekcję mody adaptacyjnej, składającą się z ponad 140 stylizacji w ramach marek własnych: Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn i Even&Odd. Moda adaptacyjna to odzież, obuwie i akcesoria, zaspokajające potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Kolekcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były jak najbardziej przystępne i dostosowane do potrzeb osób żyjących z trwałą lub czasową niepełnosprawnością.

Oferta dostępna na wszystkich rynkach Zalando, obejmuje odzież damską i męską, a także obuwie i jest częścią zobowiązania firmy do zapewnienia do 2025 roku jak najbardziej inkluzywnych - asortymentu i doświadczeń dla niedostatecznie reprezentowanych grup.

Przez cały czas tworzenia i projektowania kolekcji dla marek własnych, Zalando współpracowało z agencją kreatywną All is for All, która specjalizuje się we wspieraniu marek na drodze do ich prawdziwej inkluzywności i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.