Zalando wprowadza nowe marki i rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji

Skorygowany EBIT w drugim kwartale wzrósł o 87% do 144,8 mln euro w porównaniu z rokiem ubiegłym; GMV i przychody nieznacznie spadają

Wprowadzane na rynek nowe marki, takie jak lululemon, stanowią wartość dodaną dla klientów

Coraz więcej partnerów korzysta z oferty usług realizacji zamówień Zalando, aby skalować swoją działalność

Zalando uwalnia potencjał innowacji technologicznych, pomagając klientom znaleźć odpowiedni rozmiar i dopasowanie

Bardziej precyzyjne całoroczne prognozy z zawężonymi przedziałami: Skorygowany EBIT wzrósł nieznacznie do 300 mln do 350 mln euro; GMV i przychody oczekiwane w dolnej połowie

Zalando nawiązuje współpracę z nowymi markami

Nowe partnerstwa z markami sportowymi i kosmetycznymi wzmocniły portfolio marek Zalando i wzbudziły zainteresowanie klientów w tym kwartale. Lululemon, który oferuje innowacyjną odzież i akcesoria do jogi, biegania, treningu i większości innych aktywności sportowych, wystartował na Zalando, podobnie jak HOKA, marka innowacyjnego i wydajnego sprzętu do biegania. W branży kosmetycznej Zalando pogłębiło ważne relacje z markami, na przykład z luksusowymi markami, takimi jak Lancôme, Mugler i Shiseido, oferując je teraz na większej liczbie rynków.

Partnerzy nadal rozwijają swoją działalność na Zalando, a coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z oferty usług realizacji zamówień. Udział działalności partnerskiej Fashion Store GMV wzrósł o prawie 7 punktów procentowych, a udział artykułów wysyłanych przez Zalando Fulfillment Solutions wzrósł o 3 punkty procentowe w drugim kwartale w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zalando ze wsparciem sztucznej inteligencji

Nowe narzędzie sztucznej inteligencji uruchomione w zeszłym miesiącu umożliwia klientom w Niemczech, Austrii i Szwajcarii otrzymywanie zaleceń dotyczących rozmiarów wybranych ubrań na podstawie ich unikalnych wymiarów ciała. Robiąc sobie dwa zdjęcia telefonami w obcisłych ubraniach, Zalando jest w stanie przewidzieć wymiary ciała klienta, aby pomóc mu wybrać odpowiedni rozmiar.

„Inwestujemy w takie obszary, jak opowiadanie historii i technologia, które przyspieszą przyszły wzrost” — powiedział Robert Gentz, dyrektor generalny Zalando. „Nowe marki, takie jak lululemon i Lancôme, zachwycą naszych klientów i sprawią, że Zalando stanie się jeszcze bardziej popularnym miejscem docelowym. Nasze nowe narzędzie do doboru rozmiaru i dopasowania sprawi, że zakupy będą jeszcze lepsze. To narzędzie to krokowe rozwiązanie w branży, które pomoże klientom znaleźć idealne dopasowanie przed dostawą. To naprawdę ekscytujące, ponieważ pokazuje, jak jedno z głównych wyzwań e-handlu modowego można rozwiązać na dużą skalę”.

W drugim kwartale zysk Zalando prawie się podwoił, a skorygowany EBIT wzrósł o 87% do 144,8 mln euro w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rentowność została zwiększona dzięki lepszej ekonomice zamówień przy większych średnich rozmiarach koszyka, co skutkowało niższymi kosztami realizacji. Przyczynił się również bardziej skoncentrowany marketing Zalando. W sumie doprowadziło to do poprawy skorygowanej marży EBIT o 2,7 punktu procentowego do poziomu 5,7%.

Wolumen towarów brutto (GMV) spadł o 1,8% do 3,7 miliarda euro w trudnych warunkach, a przychody spadły o 2,5% do 2,6 miliarda euro w drugim kwartale w porównaniu z rokiem ubiegłym. Lounge by Zalando, klub zakupów online, który oferuje klientom ograniczone czasowo oferty i rabaty na marki premium i który stanowi główny składnik segmentu Offprice, ponownie odnotował wzrost w drugim kwartale, przyczyniając się do 16% wzrostu przychodów w Offprice.

„W chwilowo trudnym środowisku detalicznym nadal dążymy do trwałej wydajności w zakresie realizacji zamówień i marketingu” — powiedziała dr Sandra Dembeck, dyrektor finansowy Zalando. „Wysiłki te opłaciły się w tym roku, a skorygowany EBIT prawie się podwoił w drugim kwartale. Taki sukces stawia nas na pierwszym miejscu, aby bardziej skoncentrować się na inwestycjach i przyszłych inicjatywach rozwojowych”.

Zalando uściśla również całoroczne prognozy na rok 2023, zawężając wcześniej prognozowane przedziały. Oczekuje się, że skorygowany EBIT w 2023 r. wyniesie od 300 do 350 mln euro. Wcześniej firma oczekiwała od 280 mln euro do 350 mln euro. GMV i przychody z większym prawdopodobieństwem znajdą się w dolnej połowie początkowych przedziałów orientacyjnych od 1% do 7% dla GMV i od -1% do 4% dla przychodów. W 2022 r. wartość GMV wyniosła 14,8 mld euro, przychód 10,3 mld euro, a skorygowany EBIT 184,6 mln euro.