Zalando wprowadza wyższe prowizje dla sklepów partnerskich

Zalando wprowadza podstawową opłatę dla handlowców prowadzących sprzedaż w ramach programu Connected Retail . Czasopismo branżowe „schuhkurier” pisze, że wynosi ona do 480 euro rocznie. Jednocześnie od lipca obowiązywać będą również opłaty za dostęp do platformy i integrację. Prowizje mogłyby wtedy wynosić od 3,55 do 20,55 procent od ceny towaru.