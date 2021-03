Zalando wyda na inwestycje 350-400 mln euro

fot. siedziba Zalando w Berlinie, www.zalando.com

Po dobrym 2020, Zalando spodziewa się wzrostu GMV o 27-32 proc. do 13,6-14,1 mld EUR w 2021 roku. Oczekuje też że przychody wzrosną o 24-29 proc. do 9,9-10,3 mld EUR, a skorygowany EBIT wyniesie 350-425 mln EUR. Firma zapewnia, że będzie inwestować w infrastrukturę logistyczną i platformę technologiczną na co wyda 350-400 mln EUR w 2021 r.

Zalando SE publikuje swoją prognozę na rok obrotowy 2021, która znacznie przewyższa oczekiwania rynkowe ze względu na wyjątkowo mocny początek roku i oczekuje wzrostu GMV o około 50 proc. w pierwszym kwartale.

Mediana konsensusu analityków ankietowanych przez firmę na dzień 1 lutego 2021 r. wynosiła 25% dla wzrostu GMV, 21% dla wzrostu przychodów i 361 mln EUR dla skorygowanego EBIT.

W 2020 roku Zalando osiągnęło 10,7 miliarda euro GMV, co oznacza wzrost o 30,4% rok do roku dzięki rekordowemu poziomowi pozyskiwania nowych klientów i znakomitym wynikom programu partnerskiego. Przychody w tym samym okresie wzrosły o 23,1% do 8 mld EUR. Zalando odnotowało skorygowany EBIT w wysokości 420,8 mln EUR, co odpowiada marży w wysokości 5,3%.

Zalando opublikuje pełne dane finansowe za rok 2020 w dniu 16 marca 2021 r.