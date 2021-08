Zalando wzmacnia kategorię Designer. Chce dotrzeć do pokolenia Z

Zalando rozszerza portfolio kategorii Designer o ponad 50 designerskich i luksusowych marek, takich jak Missoni, Christopher Kane, 032C i Mansur Gavriel

Ponadto Zalando nawiązuje współpracę z zrzeszającą projektantów platformą Not Just A Label, by móc oferować klientom szeroki asortyment wschodzących marek

Tylko w tym roku firma nawiązała współpracę łącznie z ponad 50 markami – nowymi i tymi o ugruntowanej pozycji w świecie mody, takimi jak Missoni, Christopher Kane, 032C i Mansur Gavriel, łącząc je z około 45 mln klientów Zalando w Europie. Ponadto, od września br. Zalando rozpoczyna współpracę z Not Just A Label (NJAL) – międzynarodową platformą łączącą projektantów z konsumentami z całego świata. Założona w 2008 roku platforma aktywnie zachęca twórców do kreowania bardziej zrównoważonej mody oraz wspierania lokalnych społeczności i ich rzemiosła. NJAL wprowadzi do kategorii Designer w Zalando wschodzące marki z różnych środowisk, wspierając tym samym zobowiązanie Zalando na rzecz reprezentowania zróżnicowanych marek i ich założycieli na swojej platformie.

Dotrzeć do pokolenia Z

Anaheta Metghalchi von Berenberg, Dyrektor ds. Zakupów w Zalando, mówi: „Przewiduje się, że do 2025 roku główną grupą klientów dokonujących zakupów luksusowych będą osoby z pokolenia Z oraz Millenialsów. Jako Zalando mamy wyjątkową pozycję, by zapewniać naszym klientom, w tym licznym przedstawicielom wspomnianych generacji, szeroką i zróżnicowaną ofertę z różnych kategorii. Wzmacniamy kategorię Designer, poprzez zwiększenie liczby oferowanych marek i asortymentu oraz wprowadzając dedykowane personalizowane rozwiązania. Wraz z naszymi partnerami koncentrujemy się na rozwijaniu bardziej zrównoważonego, różnorodnego i kompleksowego asortymentu premium. To nasz wkład w inicjowanie i wspieranie pozytywnych zmian wśród naszych klientów i w całej branży".

W ramach rozwoju kategorii Designer, Zalando wprowadziło na początku tego roku nowe, personalizowane rozwiązanie: Designer Brand Homes. Jego celem jest inspirowanie klientów i wspieranie ich w odkrywaniu luksusowego asortymentu w specjalnie zaprojektowanym środowisku online bazującym na storytellingu. Dzięki dedykowanej szacie graficznej składającej się z edytowalnych modułów, marki mogą dzielić się historiami związanymi z projektem, a także prezentować sezonowe kolekcje i wybrane produkty w sposób przypominający witrynę sklepową luksusowego domu modowego. Designer Brand Homes jest dostępne w wersji na przeglądarki i w aplikacji Zalando na wszystkich rynkach.