Zalando z niższymi przychodami w II kw.

Zalando oczekuje poprawy rentowności i powrotu do wzrostu w drugiej połowie roku, potwierdzając swoją prognozę na cały rok. Liczba aktywnych klientów w drugim kwartale rosła stabilnie do ponad 49 milionów (11% r/r), a program lojalnościowy firmy - Zalando Plus - osiągnął wzrost o 164% rok do roku, licząc obecnie ponad 1,5 miliona członków.