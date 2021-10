Zalando zatrudnia roboty

TORU – od 8 do 28 robotów zbierających buty

Roboty mobilne o nazwie TORU zostały opracowane przez firmę robotyczną Magazino i są częścią logistyki Zalando od 2018 roku. Roboty – zaprojektowane w celu odciążenia pracowników logistyki od szczególnie nieergonomicznych czynności – sięgają po pojedyncze kartony z butami.

Po fazie testów w centrum logistycznym Zalando w Erfurcie, pierwsze dwa roboty pojechały do ​​Lahr w południowych Niemczech, gdzie od 2019 roku pracuje łącznie osiem robotów TORU. Tutaj pracowały on ramię w ramię z pracownikami logistyki i wybierały jako aż 3000 butów dziennie.

Teraz Zalando Logistics osiąga kolejny kamień milowy: dziesięć nowych robotów TORU dołączy do floty w Lahr i będzie aktywnie uczestniczyć w tegorocznej realizacji Cyber ​​Tygodnia. Do drugiego kwartału 2022 r. Zalando planuje skompletować flotę, która będzie składać się w sumie z 28 robotów. Lahr został wybrany jako miejsce operacyjne dla floty, ponieważ zapewnia niezbędną przestrzeń do korzystania ze wszystkich robotów, w tym stacji przeładunkowych i ładowania.

Całość na propertynews.pl