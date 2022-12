Zamrożone środki ze sprzedaży na Allegro? Jest na to sposób

Merchant Finance na Allegro to korzystne warunki limitu odnawialnego na bieżącą działalność firmy.

Sprzedający mogą samodzielnie, w panelu konta aplikować nawet o 150 tys. złotych.

Partnerem Allegro w tym przedsięwzięciu jest PragmaGO, instytucja finansowa wspierająca też funkcjonowanie usługi Allegro Pay Business.

Dzięki odnawialnemu limitowi, zapewnionemu przez PragmaGO, sprzedający na Allegro mogą dysponować pieniędzmi tak, jakby ich produkty zostały już sprzedane, a środki przeznaczyć na rozwój oferty na platformie.

Merchant Finance od Allegro. Jak to działa?

Dane generowane przez sprzedaż na Allegro pozwalają nam na zaproponowanie firmom finansowania ich przedsięwzięć na warunkach znacznie lepszych, niż te oferowane przez tradycyjne instytucje finansowe. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm handlujących w internecie - mówi Ewa Kraińska, managerka odpowiedzialna za rozwój usług finansowych dla firm na Allegro. Po każdej spłacie dostępne środki do wypłaty automatycznie się odnowią i będzie można je ponownie wypłacić. Sprzedający, regularnie dokonywujący spłat oraz aktywnie sprzedający na Allegro, będą mogli zwiększać swoje limity. Docelowo w przyszłości chcemy osiągnąć taką sytuację, w której firmy będą mogły prowadzić sprzedaż na naszej platformie bez konieczności angażowania własnego kapitału - dodaje Ewa Kraińska.

Co ważne, sprzedający pokrywa wyłącznie prowizję operacyjną, która uwzględniona jest w każdej racie - nie musi martwić się zmianą stóp procentowych w czasie trwania umowy pożyczki. Celem takich inicjatyw w Allegro jest zwiększenie sprzedaży na platformie, nie zarabianie na prowizjach od wartości udzielonych pożyczek. Właśnie dlatego możemy oferować bardzo korzystne warunki finansowania - dodaje Ewa Kraińska.

- PragmaGO zapewnia bezpieczeństwo finansowania, stałość i dostępność środków dla sprzedających korzystających zarówno z Merchant Finance, jak i Allegro Pay Business. Jako fintech z własnym software house, wdrożyliśmy rozwiązania techniczne, które pozwalają na wykonanie przelewu na konto sprzedawcy do 3 minut od momentu złożenia wniosku na Allegro. Dzięki historycznym danym o transakcjach dostarczanym przez Allegro jesteśmy w stanie automatycznie przygotować spersonalizowaną ofertę Merchant Finance, dzięki czemu sprzedający otrzymuje warunki finansowania optymalne dla swojego biznesu. Merchant Finance to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które z punktu widzenia użytkownika jest proste, łatwo dostępne i elastyczne. Pozwala na finansowanie bieżącej działalności z przyszłych dochodów, dzięki czemu może być wykorzystywane w prowadzeniu biznesu na co dzień - mówi Danuta Czapeczko, Chief Growth Officer, odpowiedzialna za integracje partnerskie w PragmaGO.

Merchant Finance krok po kroku

- Wypełnij wniosek. Allegro poprosi wyłącznie o dane, które są potrzebne do weryfikacji i aktywacji limitu odnawialnego. Proces zajmie mniej niż minutę.

- Zapoznaj się z umową i wpisz kod SMS, żeby wypłacić środki. Przelew środków zostanie zlecony na numer rachunku bankowego przypisanego do konta Allegro.

- Po każdej spłacie dostępne środki do wypłaty automatycznie się odnowią. Uzyskasz możliwość ponownej wypłaty. Spłacaj regularnie, a Twój limit będzie wzrastał.