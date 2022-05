Zara będzie pobierać opłaty za zwrot zamówienia

Zwrot paczek do Zary nie jest już darmowy.

W coraz większej liczbie krajów sieć wprowadza koszt wysyłki w wysokości 1,95 euro (lub 1,95 funta), jeśli klienci chcą zwrócić swoje zamówienie online pocztą lub w punkcie odbioru.

Spółka zależna Inditex ma nadzieję, że zachęci to konsumentów do zwracania niechcianych produktów do sklepu Zara, gdzie zwroty pozostają bezpłatne.

Nowa polityka zostaje wprowadzona m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W Holandii opłata za przesyłkę zwrotną obowiązuje od lutego.

Opłaty rozwiązaniem Zary na drogie zwroty

- Ta polityka zwrotów online jest już wdrożona na wielu głównych rynkach Zara. W związku z tym firma podkreśla, że ​​większość klientów już dziś zwraca zamówienia w fizycznych sklepach - mówi rzecznik Grupy Inditex.

Na razie firma nie podała, czy polityka zwrotów zmieni się w Polsce.

Zwroty produktów są nieuniknionym elementem prowadzenia biznesu e-commerce. Powody niezadowolenia z zakupów online to głównie niespełnione oczekiwania, uszkodzenie towaru oraz niezgodność z zamówieniem. Eksperci wskazują, że liczba zwrotów będzie rosła proporcjonalnie do wzrostu ruchu w sklepach internetowych