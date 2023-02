Zara w kolejnym kraju kończy z darmowymi zwrotami

Koniec z darmowymi zwrotami

Inditex dołącza do grona sprzedawców detalicznych, którzy rezygnują z bezpłatnych zwrotów, prosząc klientów o partycypację w kosztach wysyłki: 1,95 euro zostanie odjęte od zwracanej kwoty. Opłata dotyczy wszystkich marek grupy, od Bershki po Zarę.

Hiszpania to macierzysty rynek największej na świecie grupy modowej. Na początku ubiegłego roku Zara wprowadziła już opłaty za zwrot zamówień internetowych w Wielkiej Brytanii i na innych rynkach, po tym jak jej konkurenci (Asos, H&M i Uniqlo) wykonali ten krok.

Płatne zwroty to ograniczenie kosztów

Od czasu pandemii coraz więcej konsumentów przyzwyczaja się do zamawiania produktów w różnych rozmiarach z zamiarem przymierzenia ich w domu. Następnie planują zwrócić kilka z tych przedmiotów. Wraz ze wzrostem udziału online – Inditex liczy na ponad 30% w całkowitej sprzedaży do 2024 r. – ale także rosnącymi kosztami, detalista chce ograniczyć to zjawisko. Zwroty pozostaną bezpłatne w sklepach stacjonarnych.