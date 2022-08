Zarobki i benefity kurierów w Uber, Bolt Food, Pyszne.pl i Stuart

W przypadku uczniów poniżej 26. roku życia brutto=netto, bo uczniowie nie odprowadzają składek i podatków. Oznacza to, że docelowo kurier rowerowy może wyjeździć 8 tys. zł miesięcznie.

Jak zacząć karierę dostawcy na rowerze?

Aby zacząć należy wypełnić formularz rekrutacyjny, na podstawie którego rozpatrywana jest kandydatura przyszłego pracownika. Ważne, aby posiadać swój rower (choć istnieje możliwość wynajmu pojazdu od jednego z partnerów flotowych), smartfon oraz dowód osobisty. Zatrudniany kurier podpisuje z partnerem flotowym umowę zlecenie. – Praca ta na początku może okazać się wyzwaniem, zwłaszcza jeśli ktoś nie ma odpowiedniej kondycji i nie do końca orientuje się w topografii miasta. Doświadczenia można jednak nabrać już po kilku tygodniach pracy. Co jakiś czas organizowane są też eventy, w których kurierzy mogą wziąć udział, poznać innych, wymienić się doświadczeniami czy wskazówkami – wyjaśnia Alex z firmy Stuart. –

- Już wkrótce kurierzy będą mogli również wynająć rowery elektryczne. Ich koszt będzie uzależniony od liczby realizowanych zleceń. Dla najaktywniejszych kurierów przewidziano możliwość korzystania ze sprzętu za darmo. W niedalekiej przyszłości planujemy również wynajem rowerów e-cargo dla floty dedykowanej – dodaje Agnieszka Majewska, General Manager w firmie Stuart.

Jeżeli chodzi o pracę jako kurier w Uber Eats, należy zarejestrować się za pośrednictwem aplikacji, jako działalność gospodarcza, lub skorzystać z usług partnera. Jedyny wstępny koszt, jaki ponoszą kurierzy to kaucja za plecak wynosząca 175 złotych. Kaucja może być zapłacona jednorazowo lub rozłożona na raty. Wysokość zarobków jest uzależniona od szeregu czynników, takich jak przemierzony dystans, liczba dostarczonych zamówień, czy suma otrzymanych napiwków.

O pracę kurierów zapytaliśmy Arkadiusza Krupicza, współzałożyciela i dyrektora zarządzającego Pyszne.pl. -Z naszymi kurierami rozliczamy się na podstawie stawki godzinowej. Jest to prostszy i bardziej przejrzysty model rozliczenia, niż wynagrodzenie za zrealizowane zamówienia, a jednocześnie korzystniejszy finansowo dla kurierów. Wszyscy kurierzy świadczący usługi dla Pyszne.pl zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenie, a bazowa stawka godzinowa wynosi obecnie 19,90 zł brutto. Mówimy tu o kwocie „bazowej", dlatego, że kurierzy ze stażem dostają progresywny bonus godzinowy zależny od nieprzerwanego czasu wykonywania zlecenia.

Każdy kurier na początku współpracy otrzymuje kompletny strój roboczy dostosowany do różnych warunków pogodowych i plecak termiczny. Na wynagrodzenie, oprócz bazowej stawki, składa się dodatek za pranie ubrań, progresywny bonus za zrealizowane zamówienia, dodatek za użytkowanie prywatnego telefonu oraz przekazywane poprzez aplikację napiwki. Na kolejne dodatki pieniężne mogą liczyć kurierzy, którzy w czasie pracy korzystają z prywatnego pojazdu. Jeżeli nie – rowery i skutery elektryczne udostępnia, nieodpłatnie, nasza firma. Zapewniamy także ubezpieczenie OC i NNW -komentuje Arkadiusz Krupicz.

Elastyczne godziny

Kurier może dostawać zlecenia z poziomu aplikacji na dwa sposoby: przy włączonej autoakceptacji (wówczas informacja o zleceniu pojawia się automatycznie) lub manualnie. W drugim wariancie zlecenie należy przyjąć w ciągu 20 sekund. Praca kuriera rowerowego dla wielu staje się podstawowym źródłem utrzymania. Może też jednak być zajęciem dorywczym. Wszystko zależy od kuriera i jego preferencji.

Z kolei jak wskazuje Bolt Food: kurierzy są niezależnymi partnerami, uczestnikami marketplace, którzy sami decydują kiedy i w jakim wymiarze czasowym pracują. W ich gestii jako uczestników marketplace'u jest to, żeby realizować dostawy efektywnie, sukces leży więc w ich rękach. Sprowadza się to do wyboru środka transportu, jego kosztu, znajomości miasta, wiedzy o przyzwyczajeniach innych uczestniczek i uczestników ruchu drogowego - kiedy są godziny szczytu, gdzie jest większe natężenie ruchu.

Jeżeli chodzi o stawki, to Bolt Food wskazuje, że wysokość zarobków partnerskich kurierek i kurierów jest uzależniona od tego jak intensywnie chce ona/on pracować za pośrednictwem aplikacji.

Jak wynika z badania EY Work Reimagined Employer Survey 2021, na potrzebę elastyczności wskazuje już 9 na 10 pracowników.