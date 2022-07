Zasoby magazynowe dla branży e-commerce wzrosły o 84 proc.

Wolumen nowych umów najmu (popyt netto) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 5,8 mln mkw., co stanowi wzrost o 68% w porównaniu do roku 2020. Wysokie zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe wynika z potrzeby dywersyfikacji sieci logistycznej dostosowanej do potrzeb rynku e-commerce, a także zatorów zauważalnych wciąż w globalnych łańcuchach dostaw, co skłania wiele firm do zwiększania poziomu zapasów.

Warto podkreślić, że tylko w ciągu pięciu ostatnich lat na polski rynek dostarczono 12,5 milionów mkw. nowej powierzchni magazynowej – jest to ponad 50% całego rynku. Mamy więc w Polsce dominującą przewagę nowoczesnych budynków magazynowych spełniających najwyższe standardy i wymagania, co odróżnia nas od rynków Europy Zachodniej, gdzie sporą część zasobów stanowią magazyny znacznie starsze i niekwalifikujące się do kategorii „A” – komentuje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield.

Ponad 7 mln mkw. powierzchni magazynowej dedykowane pod e-handel

Biorąc pod uwagę wolumen powierzchni magazynowej w Polsce, wzrost tej przeznaczonej na potrzeby e-commerce na przestrzeni ostatnich trzech lat osiągnął aż 84% – w 2019 roku wskaźnik ten wyniósł 3,9 mln mkw., a obecnie jest to 7,35 mln mkw. Z kolei udział powierzchni przeznaczonej do obsługi e-commerce w całkowitym ujęciu powierzchni magazynowej w Polsce wyniósł o 6,2 pp. więcej; odnotowano wzrost z 24,5% w 2019 roku do 30,07% obecnie.

Największe nasycenie magazynów, których działalność ukierunkowana jest na e-commerce, zauważalne jest w województwie dolnośląskim, łódzkim oraz śląskim. Powierzchnie magazynowe poświęcone obsłudze rynku e-commerce wynoszą tu odpowiednio: 1 445 000 mkw., 1 046 000 mkw. i 1 032 000 mkw. Popularność tych regionów wynika z ich sąsiedztwa z rynkami zagranicznymi. Takie inwestycje znajdują się m.in. wzdłuż trasy S3 w zachodniej Polsce (np. Legnica, Głogów, Zgorzelec, Słubice, Rokitno, Świebodzin, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski).

Województwo dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie z najwyższym wzrostem powierzchni dedykowanej pod obsługę branży e-commerce

W ujęciu regionalnym zachodnie regiony Polski zanotowały najwyższy wzrost powierzchni magazynowej przeznaczonej do obsługi e-commerce w stosunku do 2021 r. W kontekście udziału powierzchni magazynowej wykorzystywanej do obsługi rynku e-commerce w relacji do całkowitej powierzchni tego typu, wyróżnia się województwo dolnośląskie (729 tys. mkw. podaży), w którym odnotowano 102%-owy wzrost tego typu powierzchni. Województwa wielkopolskie (579 tys. mkw.) i śląskie (411 tys. mkw.) zanotowały odpowiednio 142% i 66%-owy wzrost.