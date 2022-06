Zawieszony obrót akcjami Merlin Group

W związku z nieprzekazaniem przez Merlin Group skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2021, zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zawiesić obrót akcjami spółki do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka przekaże do publicznej wiadomości, odpowiednio, raport roczny lub skonsolidowany raport roczny za rok 2021, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - podano w komunikacie.

Dlaczego Merlin Group nie przekazała raportów?

Merlin Group wyjaśnia, że nie przekazał do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2021, z uwagi na przedłużające się prace nad skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniem finansowym, z uwagi na czasowy brak dostępu spółki do rzetelnych danych sprzedażowych oraz systemu finansowo-księgowego. Spółka przekaże zaległy raport roczny za rok 2021 do publicznej wiadomości w dniu 29 lipca 2022 roku.