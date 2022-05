Ze skrzynki pocztowej do e-sklepu? E-commerce wraca do źródeł

Pocztówki budujące lojalność, katalogi zwiększające ruch na stronie, broszury pomagające zauważyć markę, to tylko niektóre rodzaje wysyłek, jakie sklep internetowy może zrealizować przy pomocy tradycyjnej poczty.

Taka forma marketingu angażuje skuteczniej, niż same działania w sieci. Uwzględnienie przesyłek pocztowych w marketingowym miksie może być dla e-commerce opłacalne.

Ze skrzynki pocztowej do sklepu internetowego

Pomimo wzrostu wartości rynku pocztowego oraz ilości przesyłek kurierskich spada ogólny wolumen przesyłek listowych. Natomiast 3 na 4 Polaków dostaje codziennie do 20 e-maili informujących o promocji lub ofercie firmy. Z tego powodu tradycyjna skrzynka pocztowa staje się coraz bardziej konkurencyjna, gdyż odbiorcy częściej zwracają uwagę na pojawiające się w niej komunikaty. Daje to duże możliwości promocyjne szczególnie dla e-commerce. Sklepy internetowe wysyłają klientom zamówione produkty, a zatem mają dostęp do ich danych. Posiadając także zgodę na przesyłki marketingowe, mogą prowadzić z odbiorcami skuteczniejszą komunikację.



– Dzięki wykorzystaniu w promocji przesyłek pocztowych e-commerce skraca dystans między sklepem, a jego odbiorcami i staje się bardziej namacalny. Biznes działający internetowo dla klientów najczęściej nie ma wymiaru fizycznego, direct mailing łamie tę barierę, wzbudzając więcej emocji i zbliżając się do swoich odbiorców. Drogą pocztową nie muszą być wysyłane standardowe ulotki, ale też bardziej angażujące przesyłki kreatywne czy próbki towaru – mówi Janusz Konopka, prezes zarządu firmy pocztowej Speedmail.

Kreatywne i spersonalizowane listy od e-commerce

Przykłady kreatywnego wykorzystania direct mailingu przez e-commerce płynną zza granicy. Jednym z nich jest posłużenie się danymi o zamówieniach klientów do stworzenia spersonalizowanego przekazu zachęcającego do zakupów. NatureBox, amerykańska firma oferująca subskrypcyjną usługę gastronomiczną przeanalizowała okresy, w którym klienci dokonywali ostatnio zakupu na stronie internetowej. Do tych, którzy nie zamówili niczego w ciągu ostatnich 30-90 dni wysłała spersonalizowaną pocztówkę o treści: „Co nowego u Ciebie? Minęło trochę czasu! Mamy dobre wiadomości…”. Okazało się, że grupa, która otrzymała pocztówkę odnotowała 35 proc. więcej zamówień na klienta i około 60 proc. wyższy przychód na osobę w porównaniu z konsumentami, którzy nie otrzymali oferty.



Pomysłem wyróżniła się też włoska firma usługowa e-commerce LavOnline zajmująca się pielęgnacją garderoby. Aby przyciągnąć uwagę odbiorców, marka rozesłała przesyłki, które przypominały białą koszulkę. W środku umieściła pomidora, prosząc odbiorców o zgniecenie go. Kampania wywołała ogromną ciekawość i przyciągnęła nowych klientów. Ruch na stronie zwiększył się o 15 proc., a liczba zarejestrowanych klientów o 32 proc.