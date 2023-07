Zerowe raty - to przekonuje Polaków do zakupów online

Jak podaje operator płatności Tpay, z wykorzystaniem metody płatności ratalnych online w ciągu ostatnich sześciu miesięcy najbardziej wzrosła sprzedaż produktów z kategorii poligrafia, wydawnictwa, księgarnie (+ 748 p.p.), budownictwo i narzędzia specjalistyczne (+ 213 p.p.), portale internetowe (+ 102 p.p.) oraz dom i ogród (+ 96 p.p.).

Dlaczego klienci polubili zakupy w takim modelu i jakie korzyści niesie on za sobą zarówno dla nich, jak i dla sprzedawców?

Zerowe raty zachęcają do zakupów

Raty z zerowym oprocentowaniem to najczęściej wskazywana (31 proc. odpowiedzi) zaleta sposobu płatności na raty. Innymi, często padającymi korzyściami są: szybka decyzja o przyznaniu kredytu do kilku minut (29 proc.), załatwienie formalności online (25 proc.), możliwość zrobienia zakupów mimo braku środków finansowych (23 proc.).

Za co najczęściej płacimy w ratach?

Popularności tej metody przyjrzał się także Tpay, sprawdzając w jakich branżach sklepy sprzedawców internetowych współpracujących z operatorem, zanotowały największe wzrosty pod względem płatności ratalnych online od Banku Pekao S.A. Na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy, przy wykorzystaniu tej metody płatności najmocniej wzrosła sprzedaż produktów w kategorii poligrafia, wydawnictwa, księgarnie (+ 748 p.p.), budownictwo i narzędzia specjalistyczne (+ 213 p.p.), portale internetowe (+ 102 p.p.) oraz dom i ogród (+ 96 p.p.).

Z kolei największe wzrosty w liczbie transakcji zanotowały takie branże jak portale internetowe (+ 600 p.p.), budownictwo i narzędzia specjalistyczne (+ 213 p.p.), reklama i media (+ 200 p.p.), sklepy i usługi sportowe (+ 67 p.p.) oraz zdrowie i uroda (+ 45 p.p.).

Średnia wartość koszyka zakupowego z wykorzystaniem metody płatności ratalnych online najbardziej wzrosła w kategoriach motoryzacja (+ 362 p.p.) oraz dom i ogród (+ 96 p.p.).

- Trend płatności ratalnych online jest coraz bardziej widoczny w różnych sektorach, wzbudza coraz większe zainteresowanie e-konsumentów i prawdopodobnie będzie nadal rosnąć. Jedną z korzyści, doskonale widoczną w powyższych wynikach, jest zwiększenie średniej wartości koszyka zakupowego klienta – mówi Dawid Cichy, Head of Sales w Tpay.

Z roku na roku dane z BIK pokazują rosnący trend na rynku kredytów ratalnych. Widoczne wzrosty sprzedaży, wynikające z finansowania zakupów kredytem ratalnym, potwierdzają, że klienci chętnie wybierają tę formę płatności co ma wpływ na sprzedaż w danym sklepie, który taką metodę udostępnia – mówi Marcin Mikołajczak, dyrektor biura sprzedaży ratalnej i e-commerce, Bank Pekao S.A.

Czym są płatności ratalne online i jakie przynoszą korzyści?

Choć raty to wiekowe rozwiązanie, wprowadzone przez banki ok. 30 lat temu, dynamiczny rozwój e-commerce wymusił niejako powstanie jego odświeżonej formy, dostosowanej do oczekiwań sklepów internetowych i ich klientów, czyli płatności ratalnych online.

Również dla e-sklepów ścieżka wdrożenia rozwiązania jest prosta i przynosi wiele korzyści, takich jak zyskanie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie konwersji czy wzrost średniej wartości koszyka zakupowego. Ponadto, uruchomienie płatności ratalnych online w sklepach internetowych może pomóc w przyciągnięciu klientów, którzy przywykli do zakupów z użyciem smartfona.