Zgłoszenia do X edycji konkursu e-Commerce Polska awards

Pierwsza edycja konkursu e-Commerce Polska awards odbyła się w 2013 roku i obejmowała 7 kategorii wyłącznie dla sklepów e-commerce. W ciągu ostatniej dekady konkurs zmieniał się i ewoluował wraz z rozwojem rynku e-commerce. Odzwierciedlał obowiązujące trendy i stopniowo rozwijał się o nowe kategorie, e-usługi czy rozwiązania finansowe. Przez 9 edycji jury oceniło 1300 zgłoszeń i przyznało łącznie 152 nagrody. W tegorocznej 10-tej edycji Jury może przyznać nagrody aż w 24 kategoriach.

e-Commerce Polska awards ma swoją tradycję w branży cyfrowej. Od kilku lat statuetka to świadectwo efektywności i nagroda za rok pracy na rzecz rozwoju e-commerce. W poprzednich edycjach nagrody trafiły do takich firm jak eobuwie.pl, ccc.eu, empik.com, answear.com, decathlon.pl, egmont.pl, balladine.com, lancerto.com, savicki.pl, na-kd.com, InPost czy sephora.pl. Konkurs jest skierowany do przedstawicieli małych, średnich i dużych sklepów internetowych, platform e-commerce i e-usług oraz do e-finansów.

Nowości X konkursu e-Commerce Polska awards

Jubileuszowa, 10 edycja e-Commerce Polska awards, wprowadza pewne nowości. Organizatorzy wprowadzili 10 nowych kategorii konkursowych. Ponadto marka e-commerce, która otrzymała najwięcej nagród i wyróżnień w dotychczasowych edycjach konkursu, zdobędzie tytuł “Marki Dekady E-commerce”.

W tym roku, po raz piąty, wyłoniony zostanie zwycięzca nagrody głównej spośród laureatów wszystkich kategorii. O przyznaniu tego tytułu zdecyduje najwyższa średnia głosów przyznanych przez Jury, autorytety i szanowani specjaliści w swoich dziedzinach. Nad poprawnością przebiegu pracy jury czuwa audytor konkursu - kancelaria Porębski i Wspólnicy.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 22 czerwca 2022 roku.

Kategorie tegorocznego konkursu e-Commerce Polska awards:

a) Kategorie dla Małych oraz Średnich i Dużych Podmiotów prowadzących e-sprzedaż: Design & Usability, Best campaign, Best in omnichannel, Best on mobile, Best in crossborder, Best e-commerce B2B, Best e-commerce retailer, Best in CSR, Best adaptation to new digital reality B2B, Best adaptation to new digital reality B2B oraz nowości Best innovator in e-commerce, Best in social commerce i Best marketplace;

b) Kategorie dla E-usług: Best tool for e-commerce, Best logistic tool, Best automatization tool/technology/product in e-commerce oraz nowości Best omnichannel tool/technology/solution, Best B2B tool/technology/solution i Best cross-border tool/technology/solution

c) Kategorie dla Podmiotów finansowych - Best online insurer, Innovative e-payment solution, Best e-banking implementation oraz nowości Best buy now-pay later solution i Best crossborder e-payment solution