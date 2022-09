Zjeżdżalnia zamiast schodów? Pyszne.pl przeniosło się do wrocławskiego MidPoint71

– W naszej centrali we Wrocławiu zatrudniamy już około 350 osób. To z tego miejsca wspieramy partnerów restauracyjnych oraz dbamy o satysfakcję naszych klientów. Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że potrzebowaliśmy nowego biura - zostało ono zaprojektowane przede wszystkim z myślą o wygodzie i dobrym samopoczuciu pracowników - powiedział Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający serwisu Pyszne.pl.

Firma zdecydowała się także na wdrożenie wielu ciekawych rozwiązań użytkowych. W nowej centrali pracownicy mają do dyspozycji na przykład elektrycznie regulowane biurka pozwalające na łączenie z aplikacją w telefonie i zapamiętanie indywidualnych preferencji użytkownika. Niezależnie od tego, które stanowisko pracy wybierze danego dnia pracownik, dopasuje się ono do jego indywidualnych potrzeb.

Nowa siedziba pyszne.pl

Nowy dom Pyszne.pl to również nowoczesna przestrzeń, w której pracownicy mogą czuć się swobodnie. Czeka tu na nich m.in. zjeżdżalnia, która służy także do przemieszczania się między piętrami, stół do ping ponga, bilard czy mini golf. Odetchnąć po pracy można również grając w gigantyczne szachy, gry planszowe i PlayStation czy układając klocki LEGO. Na jednym z tarasów dostępny jest grill.

Część ścian i paneli pod sufitem pokrywa mech, a przestrzenie użytkowe zdobią liczne donice z kwiatami.