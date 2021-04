Złote Wyprzedaże i Mamissima w jednej grupie

fot, Nowy właściciel Mamissima to Grupa Modern Commerce

Spółka Modern Commerce przejęła sklep internetowy z akcesoriami i zabawkami dla dzieci Mamissima, stając się jego większościowym udziałowcem. Plany obejmują wprowadzenie marki własnej i istotne rozszerzenie oferty, m.in. o art. dla dzieci w wieku 7-9 lat i akcesoria elektroniczne. Należące do Grupy Złote Wyprzedaże zyskają dodatkowy model sprzedaży.

Dla Modern Commerce przejęcie firmy Mamissima oznacza przede wszystkim poszerzenie oferty o produkty przeznaczone dla dzieci od wieku niemowlęcego do przedszkolnego. To także wprowadzenie dodatkowego modelu sprzedaży w należącym do Grupy e-sklepie Złote Wyprzedaże, w którym handel „flash sale” odbywa się obecnie w ramach kilkudniowych kampanii. Po wprowadzeniu zmian część towarów będzie dostępna w ramach obowiązującego standardu rynkowego.

– Odpowiednie zbieranie danych i bardzo dokładna ich analiza ma się przełożyć na precyzyjne kampanie reklamowe, w których każda wydana złotówka zostanie przypisana do zrealizowanego przychodu – mówi Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce S.A.

Sklep internetowy Mamissima jest obecny na rynku od ponad 10 lat. Sprzedaje produkty ok. 200 marek – zarówno topowych, jak i niszowych, polskich oraz zagranicznych. Modern Commerce ma w nim teraz blisko 51% udziałów. W następstwie tej inwestycji zwiększa ofertę Grupy do ponad 33 tys. produktów dostępnych online.

– Wsparcie Grupy otwiera nowe możliwości i szanse rozwoju – komentuje Małgorzata Witkowska, prezes zarządu Mamissima.

– Mamy liczną konkurencję, którą stanowią wszystkie e-sklepy specjalizujące się w sprzedaży szeroko rozumianej mody, akcesoriów, home & living i kosmetyków. W przypadku kategorii dziecięcej można wymienić np. takie podmioty, jak Smyk czy 5.10.15. Jednak zarówno Mamissima, jak i Złote Wyprzedaże to mocni gracze na rynku – pionierzy sprzedaży internetowej w Polsce. Zgromadzone kompetencje i umiejętności dają nam zdecydowaną przewagę konkurencyjną, którą będziemy chcieli w tym roku w pełni wykorzystać – podsumowuje Dagmara Gadomska z Grupy Modern Commerce.