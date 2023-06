Znamy laureatów konkursu Dyrektor e-Commerce Roku 2023

Grand Prix otrzymał Łukasz Piech z LANTRE za szeroką świadomość e-commerce, wysoką efektywność i otwartość w bardzo konkurencyjnej branży. Poznajmy sylwetki tych, którzy cieszą się z nagród.

12 wspaniałych e-Commerce – czy ich znacie?

Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku promuje nieszablonowe myślenie liderek i liderów, ich efektywność oraz osobowości. Obserwując tegoroczne nominacje w konkursie łatwo też wskazać wschodzące gwiazdy biznesu e-commerce, których potencjał i rosnące możliwości ukształtują branżę handlu elektronicznego w najbliższych latach.

Lider blisko ludzi

Triumfatorem konkursu i zdobywcą statuetki Grand Prix 2023 oraz nagrody w kategorii TECH/RTV/AGD został Łukasz Piech, zarządzający e-commerce w LANTRE, jednym z wiodących, autoryzowanych sprzedawców Apple w Polsce. 13-letnie doświadczenie w e-commerce to nie wszystko, co wnosi do pracy zespołu. To dyrektor, który podchodzi do ludzi ze zrozumieniem ich ambicji i potrzeb, lider z ludzką twarzą. W działaniach daje wiele swobody i wykazuje się zaufaniem. Taki sposób zarządzania przynosi świetne efekty, co pokazują nie tylko wyniki finansowe, ale przejawia się w atmosferze pracy, zaangażowaniu w LANTRE.

Rozwijając e-biznes

Rosnące ambicje globalnego rozwoju polskich przedsiębiorców e-commerce miały przełożenie na ilość zgłoszeń w kategorii cross-border w konkursie. Jury stanęło tu przed wyjątkowo trudnym wyborem, a wyrównaną walkę o przesądzające głosy wygrał Arkadiusz Gawrylk, Dyrektor Biura Sprzedaży Internetowej, Dystrybucji i Programów Lojalnościowych, PLL LOT. Jego ponowny wybór po roku, jako zwycięzcy w tej kategorii podkreśla skuteczność liderską, za czym stoi 20-letnie doświadczenie w branży i 10-cio letnie na jednym stanowisku.

E-Commerce B2B rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Za sukcesem MODIVO S.A. w tym obszarze stoi laureatka w kategorii B2B konkursu. To Agnieszka Kozłowska, dyrektorka, która stworzyła od podstaw, a obecnie rozwija kluczowy dla firmy market place MODIVO skierowany do biznesu. Bogate doświadczenie zawodowe pozwoliło jej stworzyć projekt o międzynarodowym potencjale, co doceniło konkursowe jury.

Jak być efektywnym dysponując proporcjonalnie mniejszym budżetem od największych gigantów e-commerce pokazał w tym roku Piotr Szałaśny, Kierownik e-commerce Martes Sport – laureat kategorii Wysoka efektywność przy niskim budżecie. Piotr został także wyróżniony przez Kapitułę konkursu specjalną nagrodą za transformację cyfrową.

Sukces to relacje

Tegoroczna edycja konkursu pokazała też, że w e-commerce silne relacje stanowią o sukcesie na rynku i są cechą charakterystyczną tej branży handlu. Najlepszych dowodów na to można było poszukać w jednej z najpopularniejszych kategorii konkursu – Long Term Cooperation. Liderem tego obszaru okazał się Marcin Łachajczyk, Managing Director CENEO, który zaczynał swoją przygodę z tą firmą jako analityk rynku. 10 lat temu przejął stery zarządzania i doprowadził do tego, że obecnie zarządza największą porównywarką cen w Europie.

Laureatka w kategorii Omnichannel – Aleksandra Tomalska, to Dyrektorka ds. Retail w MODIVO. Skutecznie zarządza międzynarodowym zespołem, liczącym ponad 750 osób. Konsekwentnie realizuje omnichannelową strategię całej grupy kapitałowej, do której należy wymieniony projekt, dbając o pozytywne doświadczenia klientów w każdym z kanałów sprzedaży.

Zdaniem kapituły konkursu – której skład podajemy poniżej – bezapelacyjnym liderem w obszarze szeroko pojętego sustainability e-commerce jest obecnie Karol Ignatowicz, Chief E-commerce, Customer & Supply Chain Operations Officer w Empik.

Potęga zespołu

„Należy też pamiętać, że każdy lider jest częścią zespołu, którym kieruje.

Dlatego w konkursie Dyrektor E-commerce Roku e-Izby ważne miejsce zajmują kategorie zespołowe” – wyjaśnia Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby.

I tak, najlepszym zespołem e-Commerce B2C w obszarze marketingu wśród dużych firm zostali uznani pracownicy LANTRE, pod kierownictwem Łukasza Piecha, laureata Grand Prix. Z kolei najlepszym zespołem e-commerce B2C logistyki został zespół sklepu ANSWEAR. Obszar e-commerce B2B i marketingu w tym zakresie najlepiej w ostatnich miesiącach rozwijał zespół EMPIK.

Niewątpliwie, dzięki konkursowi Dyrektor e-Commerce Roku można poznać nowe nazwiska i osobowości, wprowadzające krajowy e-commerce na kolejne etapy rozwoju. I tak, tegorocznymi odkryciami menadżerskimi są: Piotr Szałaśny z Martes Sport, Marcin Maj z KLIMAS, Bartosz Niemaczek z PKN ORLEN, Michał Jaworski z Rainbow Tours i Arkadiusz Zaremba z Otomoto Pay. Ta edycja konkursu pokazała jak ważną rolę odgrywa osobowość w dążeniu do sukcesu i inspirowania zespołu. Dlatego kapituła nagradzała też osobisty wkład w sukcesy marek e-commerce liderów, w tym umiejętności miękkie – podkreśla koordynator konkursu, Paulina Wojczyńska z e-Izby.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu Dyrektor e-Commerce Roku poznaliśmy 20 czerwca podczas koktajlowej gali w podwarszawskim hotelu. Stworzyło to warunki do kameralnego networkingu oraz relaksu po konkursowych emocjach.

e-Izba postanowiła tym razem świętować od początku dnia. Nominowani w konkursie, członkowie kapituły oraz partnerzy mogli posłuchać inspiracyjnego wykładu Łukasza Szymuli, trenera biznesu, zarządzającego firmą Tradedoubler w Polsce i regionie CEE.

Lista laureatów konkursu Dyrektor e-Commerce Roku 2023

KATEGORIE INDYWIDUALNE:

E-COMMERCE B2B – Agnieszka Kozłowska, Dyrektorka Marketplace, MODIVO.

FINANSE – Arkadiusz Zaremba, Dyrektor Zarządzający, Otomoto Pay.

PRODUCER – Mariusz Serafin, Dyrektor Marketingu i e-Commerce, Lancerto.

ODPOWIEDZIALNY LIDER – Karol Ignatowicz, Chief E-commerce, Customer & Supply Chain Operations Officer, Empik.

SPORT/HOBBY/TURYSTYKA – Michał Jaworski, E-commerce, Marketing and Omnichannel Director, RAINBOW TOURS.

LONG TERM COOPERATION – Marcin Łachajczyk, Managing Director, Ceneo.pl.

OMNICHANNEL – Aleksandra Tomalska, Dyrektorka ds. Retail MODIVO.

Wysoka efektywność przy niskim budżecie – Piotr Szałaśny, Kierownik e-Commerce, Martes Sport.

TECH/RTV/AGD – Łukasz Piech, Dyrektor E-commerce, LANTRE.

FASHION – Joanna Kwiatkowska, Vice CEO | Sales Director | Co-founder, KUBOTA.

DOM I OGRÓD – Bartosz Niemaczek, Dyrektor Biura Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Relacji z Klientami, PKN ORLEN.

CROSS-BORDER – Arkadiusz Gawryluk, Dyrektor Biura Sprzedaży Internetowej, Dystrybucji i Programów Lojalnościowych, Polskie Linie Lotnicze LOT.

KATEGORIE ZESPOŁOWE:

NAJLEPSZY ZESPÓŁ E-COMMERCE MARKETING B2B – EMPIK.

NAJLEPSZY ZESPÓŁ E-COMMERCE MARKETING B2C PODMIOTY DUŻE – LANTRE.

ZESPÓŁ E-COMMERCE LOGOSTYKA B2C – PODMIOTY DUŻE – ANSWEAR.COM

GRAND PRIX - Łukasz Piech, Dyrektor E-commerce, LANTRE

WYRÓŻNIENIA:

Marcin Maj, Digital & e-commerce manager, KLIMAS – skuteczne wdrożenie e-commerce B2B.

Piotr Szałaśny, Kierownik e-Commerce, Martes Sport – efektywne digital transformation.